Rosa Di Grazia: il percorso da Amici alla lotta contro la depressione e le aspirazioni future

Rosa Di Grazia, ballerina di talento e protagonista della ventesima edizione di Amici, ha recentemente condiviso la sua esperienza nel mondo della danza e le sfide personali affrontate dopo la fine del programma. Ospite del BerAlive Podcast, ha parlato della sua partecipazione alla trasmissione, delle difficoltà legate alla vita quotidiana e delle sue aspirazioni future, rivelando anche un periodo di depressione che ha vissuto in seguito alla sua uscita dalla scuola di danza.

L’esperienza a Amici e le sfide personali

Rosa Di Grazia ha raggiunto il serale di Amici 20, dove ha avuto l’onore di vincere il Premio Prova TIM Danza. La ballerina ha descritto il suo percorso all’interno della scuola come un’esperienza intensa e formativa, caratterizzata da un ambiente protetto che, una volta terminato il programma, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. La pandemia ha reso la sua edizione ancora più particolare, con severe restrizioni che hanno influenzato la vita all’interno della casetta.

Dopo la fine del programma, Rosa ha dovuto affrontare un brusco ritorno alla realtà. La transizione da un’esistenza organizzata e frenetica a una quotidianità meno strutturata ha avuto un impatto significativo sulla sua salute mentale. “Ho vissuto un periodo di depressione, ma non perché l’esperienza di Amici fosse negativa. Al contrario, è stata una delle esperienze più belle della mia vita”, ha dichiarato. La ballerina ha evidenziato come la fine della sua relazione con Deddy e la mancanza di una routine definita abbiano contribuito a questo stato di malessere.

Rosa ha condiviso che ci è voluto del tempo per riprendersi. “I miei genitori sanno quanto sia stato difficile”, ha aggiunto. Tuttavia, la determinazione e la passione per la danza l’hanno aiutata a rialzarsi. “Ho capito che non potevo mollare e che dovevo reagire”, ha affermato, sottolineando l’importanza dei suoi sogni e delle sue aspirazioni artistiche.

I legami con i compagni di Amici e il futuro nel mondo dello spettacolo

Nel corso della sua intervista, Rosa Di Grazia ha anche parlato dei legami che ha mantenuto con alcuni dei suoi ex compagni di Amici. “Sì, mi sento con alcuni di loro, anche se ognuno ha preso la propria strada”, ha spiegato. Nonostante le distanze, la ballerina ha rivelato che è bello rivedere i momenti trascorsi insieme e riflettere su quanto sia cresciuta nel tempo. “Mi capita di rivedere clip della mia edizione e mi vedo così piccola. Questa ragazza non la rinnego e la riconosco”, ha aggiunto, evidenziando la sua evoluzione personale e professionale.

Rosa ha anche espresso il suo sogno di intraprendere una carriera nel cinema, chiarendo che non ha intenzione di partecipare al Grande Fratello. “Non avrei paura di stare chiusa, ma non mi sentirei utile in quel contesto”, ha dichiarato, confrontando la sua esperienza a Amici con quella del reality show. “In Amici avevo compiti e obiettivi da raggiungere, mentre al Grande Fratello mi sembrerebbe di non avere uno scopo preciso”, ha spiegato, rivelando la sua preferenza per progetti artistici più strutturati.

La ballerina ha quindi messo in luce le sue aspirazioni future, sottolineando il desiderio di continuare a crescere artisticamente e di esplorare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Con la determinazione e la passione che l’hanno sempre contraddistinta, Rosa Di Grazia si prepara ad affrontare nuove sfide, lasciando intravedere un futuro promettente.

