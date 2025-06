Romina Pierdomenico racconta la fine della sua storia d’amore con Ezio Greggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente intervista di Romina Pierdomenico nel programma “La volta buona” ha riacceso i riflettori sulla sua relazione con Ezio Greggio, conduttore di “Striscia la Notizia“. La showgirl ha condiviso dettagli intimi sulla loro storia, durata quasi cinque anni, e ha affrontato le critiche ricevute per la significativa differenza d’età tra i due, ben 39 anni. La sua testimonianza offre uno spaccato sincero sulle sfide e le emozioni legate a una relazione così particolare.

Il primo incontro tra Romina e Ezio

Romina Pierdomenico ha rivelato che il loro primo incontro risale al 2015, durante il Festival di Montecarlo, dove lei era madrina. Inizialmente, la giovane showgirl non era attratta da Ezio Greggio, considerandolo troppo grande per lei. Tuttavia, tre anni dopo, il conduttore ha iniziato a contattarla su Instagram, suscitando in Romina una certa apprensione. La differenza d’età la intimidiva, ma dopo tre settimane di conversazioni, Ezio le ha proposto di uscire.

Il loro primo incontro avvenne solo 24 ore prima dell’appuntamento programmato, e in quel momento entrambi sentirono una connessione speciale. Romina ha descritto quel momento come un punto di svolta, affermando che da quel giorno non si sono più separati. La relazione si è sviluppata in un contesto di grande intensità emotiva, con Romina che ha vissuto un’esperienza profonda, quasi come se Ezio fosse diventato parte della sua famiglia.

Le critiche e il dolore della rottura

La relazione tra Romina ed Ezio non è stata esente da critiche. La differenza d’età ha attirato l’attenzione di molti, e Romina ha confessato che questo aspetto ha reso la loro storia ancora più difficile. Dopo la separazione, avvenuta due anni fa, ha descritto il processo di elaborazione della rottura come un vero e proprio lutto. La showgirl ha dovuto ricostruire la sua vita, poiché gran parte del suo tempo era stato dedicato alla relazione con Ezio.

Romina ha parlato apertamente del dolore causato dalle critiche ricevute, sottolineando che stare con un uomo più grande significa confrontarsi con una visione della vita diversa. Nonostante le difficoltà, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, riconoscendo che la loro storia è stata significativa e formativa.

I motivi della separazione e la vita attuale di Romina

Oggi Romina Pierdomenico si definisce single e ha chiarito di non essere attualmente corteggiata. Riguardo a Ezio Greggio, ha affermato di non pensare più a lui, rispettando la sua nuova vita e la sua nuova compagna. Durante l’intervista, ha spiegato che la rottura è avvenuta quando ha compiuto 30 anni, momento in cui ha iniziato a sentire il desiderio di costruire una famiglia. Romina ha espresso il desiderio di avere un figlio con Ezio, ma le loro esigenze si sono rivelate incompatibili.

La sincerità di Romina ha colpito il pubblico, e la sua testimonianza ha messo in luce le complessità delle relazioni con differenze d’età significative. Con un atteggiamento aperto e onesto, ha affrontato le domande su come sia andata la loro storia, dimostrando di aver trovato un equilibrio nella sua vita dopo la separazione.

