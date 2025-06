Roma dedica una targa a Ultimo, ma l’omaggio subisce atti di vandalismo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La città di Roma ha recentemente reso omaggio al cantautore Ultimo, dedicandogli una targa commemorativa nel Parco di San Basilio, un luogo a lui molto caro. Tuttavia, questo tributo è stato purtroppo vandalizzato, suscitando indignazione tra i fan e le autorità locali. Ultimo, noto per la sua musica che tocca le corde emotive di diverse generazioni, ha visto il suo legame con il quartiere natale messo a dura prova da atti di vandalismo che colpiscono frequentemente l’area.

La targa commemorativa di Ultimo

Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, è un cantautore romano nato nel 1991. La sua carriera musicale è decollata rapidamente, conquistando un vasto pubblico grazie a testi che parlano di emozioni e esperienze personali. Nel 2021, ha iniziato una relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre Heather Parisi, e nel 2024 è diventato padre di Enea. Il legame con il suo quartiere, San Basilio, è stato celebrato con l’installazione di una targa commemorativa nel parco locale, che rappresenta un simbolo della sua crescita artistica e personale.

La targa, realizzata in metallo, riporta un messaggio di gratitudine da parte della città di Roma: “La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo”. Il Parco di San Basilio è descritto come il “Parchetto di Ultimo“, un luogo che racchiude ricordi e storie significative per il cantautore. Qui, Ultimo ha trascorso momenti importanti della sua vita, dalle amicizie alle prime esperienze musicali.

Vandalismo nel Parco di San Basilio

Purtroppo, l’omaggio a Ultimo ha subito un grave atto di vandalismo. La targa commemorativa è stata danneggiata, un evento che ha colpito non solo i fan del cantante, ma anche i residenti del quartiere. Secondo quanto riportato da Roma Today, il Parco di San Basilio è da tempo teatro di atti vandalici, che includono scritte sui muri e tentativi di danneggiare gli arredi. Tuttavia, fino a questo momento, la targa dedicata a Ultimo era rimasta intatta.

Questo episodio di vandalismo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla preservazione dei luoghi di valore culturale e sociale. La comunità locale si è espressa con rammarico, sottolineando l’importanza di proteggere gli spazi che raccontano la storia e l’identità del quartiere.

La reazione delle autorità locali

Le autorità locali hanno prontamente risposto all’atto di vandalismo. Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura, e Massimiliano Umberti, minisindaco del quartiere, hanno espresso il loro dispiacere per quanto accaduto. Hanno assicurato che la targa commemorativa di Ultimo sarà ripristinata al più presto, insieme agli arredi danneggiati del parco. “Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti per questi atti di stupidità e vandalismo che sfregiano l’identità e le cose belle che San Basilio ha saputo far nascere”, hanno dichiarato.

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a difendere il quartiere e la sua storia, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i legami con le figure culturali che rappresentano la comunità. Questo episodio ha anche riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori misure di sicurezza per proteggere i luoghi di interesse pubblico.

Il legame di Ultimo con il suo quartiere

Quando la targa è stata inaugurata, Ultimo ha condiviso un post sui social media in cui descriveva il suo profondo legame con il Parco di San Basilio. Ha raccontato di aver trascorso innumerevoli giorni e notti in quel luogo, sia in compagnia di amici che in solitudine, riflettendo sulla sua carriera e sulle sue aspirazioni. “Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava”, ha scritto.

Il cantautore ha sottolineato che il parco rappresenta un luogo fondamentale per la sua crescita artistica, dove ha vissuto momenti significativi e ha dato vita ai suoi primi brani. L’omaggio della città di Roma, quindi, non è solo un riconoscimento della sua carriera, ma anche un tributo alle radici e alla storia personale di Ultimo. La vandalizzazione della targa, quindi, non è solo un atto di vandalismo, ma un attacco a un simbolo di identità e appartenenza per molti.

