Rocio Munoz Morales racconta le sfide linguistiche e un aneddoto sulla relazione con Raoul Bova

Rocio Munoz Morales, attrice e conduttrice spagnola, ha condiviso un aneddoto divertente e rivelatore sulla sua vita e la sua carriera durante la sua partecipazione al programma ‘La volta buona‘, andato in onda mercoledì 14 maggio. La sua esperienza di trasferimento dall’Spagna all’Italia, un paese con una lingua e una cultura diverse, ha rappresentato una sfida significativa. In questa occasione, ha anche parlato della sua relazione con l’attore Raoul Bova, che ha avuto inizio sul set della commedia ‘Immaturi – Il viaggio‘.

Le difficoltà linguistiche all’inizio della carriera

Nel 2012, Rocio Munoz Morales ha fatto il suo debutto nel cinema italiano con il film ‘Immaturi – Il viaggio‘, diretto da Paolo Genovese. Ricordando quei primi giorni sul set, l’attrice ha rivelato di essersi trovata in una situazione piuttosto complicata: “Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l’unica a comunicare in inglese“. Questa difficoltà iniziale ha reso il suo ingresso nel mondo del cinema italiano ancora più complesso.

Morales ha sottolineato come le similitudini tra lo spagnolo e l’italiano siano state sovrastimate: “Quando dicono che lo spagnolo e l’italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All’inizio era come russo per me”. Questo commento mette in luce le sfide linguistiche che molti artisti affrontano quando si spostano in un nuovo paese per lavorare, evidenziando l’importanza della comunicazione nel settore dello spettacolo.

Un aneddoto sulla relazione con Raoul Bova

Durante la trasmissione, Rocio ha colto l’occasione per raccontare un episodio curioso legato alla sua vita sentimentale, in particolare alla sua relazione con Raoul Bova, che è iniziata proprio sul set di ‘Immaturi‘. L’attrice ha rivelato: “Comunicavamo in inglese, certamente”. Questa affermazione ha suscitato l’interesse del pubblico, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stata la sua successiva confessione: “Abbiamo fatto pure l’amore in inglese, non so come… ma ora è un ricordo molto lontano”.

Le parole di Rocio hanno strappato risate e applausi dal pubblico presente in studio, creando un’atmosfera di leggerezza e divertimento. La sua capacità di affrontare con umorismo le situazioni imbarazzanti ha reso il racconto ancora più coinvolgente.

Momenti di ilarità in studio

La conversazione ha preso una piega comica quando la conduttrice Caterina Balivo ha chiesto a Rocio se ora comunicassero in italiano: “Adesso lo fate in italiano? Che ne so magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce”. La risposta di Rocio, che ha risposto con una risata: “Sì, certo. Ti immagini? Che cosa complicata…”, ha aggiunto un ulteriore strato di umorismo alla discussione.

L’attrice, visibilmente imbarazzata, ha reagito scherzosamente lanciando dei cuscini verso Caterina, esclamando: “Basta Caterina, basta”. Questo scambio di battute ha dimostrato non solo la chimica tra le due donne, ma anche la capacità di Rocio di affrontare con leggerezza le situazioni più personali, rendendo il momento memorabile per il pubblico e per i telespettatori a casa.

La partecipazione di Rocio Munoz Morales a ‘La volta buona‘ ha offerto uno sguardo interessante sulla sua vita professionale e personale, rivelando le sfide affrontate e i momenti di gioia che ha vissuto nel corso della sua carriera in Italia.

