Rocìo Munoz Morales racconta la sua storia d’amore con Raoul Bova e l’apprendimento dell’italiano

Rocìo Munoz Morales, attrice spagnola di 36 anni, ha recentemente condiviso dettagli affascinanti sulla sua vita personale e professionale durante la presentazione del suo nuovo spettacolo teatrale “Contrazioni pericolose”. In un’intervista a La Volta Buona, ha rivelato aneddoti sul suo compagno, l’attore Raoul Bova, con cui ha avuto due figlie, Luna e Alma. La loro storia d’amore, iniziata sul set di “Immaturi – Il Viaggio” nel 2012, è caratterizzata da momenti divertenti e da un percorso di crescita personale.

L’incontro sul set di Immaturi

La storia tra Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova ha avuto inizio nel 2012, quando entrambi si sono incontrati sul set del film “Immaturi – Il Viaggio”. All’epoca, Rocìo non parlava italiano, il che ha reso la comunicazione tra i due un’esperienza unica. “Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l’unica a comunicare in inglese”, ha spiegato l’attrice. Questo aspetto ha reso la loro relazione iniziale piuttosto interessante, poiché Rocìo ha dovuto affrontare la barriera linguistica in un ambiente nuovo e stimolante.

L’attrice ha anche condiviso che, contrariamente a quanto si possa pensare, lo spagnolo e l’italiano non sono così simili come molti credono. “Quando dicono che lo spagnolo e l’italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All’inizio era come russo per me”, ha aggiunto, sottolineando le difficoltà che ha affrontato nel comprendere la lingua. Questo aneddoto ha suscitato l’ilarità del pubblico e della conduttrice, Caterina Balivo, che ha partecipato attivamente alla conversazione.

L’apprendimento dell’italiano attraverso la musica

Un aspetto interessante della vita di Rocìo è il modo in cui ha imparato l’italiano. Ha rivelato che le canzoni di Giorgia sono state fondamentali per il suo apprendimento della lingua. “La sua musica me l’ha fatta conoscere un amico con cui, di recente, sono stata fotografata e hanno scritto anche che poteva essere una nuova fiamma, ma lui ha altri gusti”, ha raccontato l’attrice. Questo legame con la musica italiana ha non solo facilitato la sua integrazione nel nuovo contesto culturale, ma ha anche creato un legame speciale con l’arte che ama.

Rocìo ha scherzato sulla sua esperienza con la lingua, affermando che ora, con Raoul, comunicano in italiano. “Adesso lo fate in italiano? Che ne so, magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce”, ha chiesto divertita Caterina Balivo. Rocìo ha risposto con un sorriso, mostrando il suo imbarazzo ma anche la sua gioia nel condividere questi momenti leggeri con il pubblico.

Un amore che supera le barriere linguistiche

La relazione tra Rocìo e Raoul è caratterizzata da un profondo affetto e da momenti di complicità. L’attrice ha rivelato che, all’inizio della loro storia, comunicavano in inglese, e persino “abbiamo fatto l’amore in inglese”. Questo dettaglio ha suscitato risate e divertimento tra il pubblico, dimostrando come l’amore possa superare le barriere linguistiche. Rocìo ha commentato: “Non so come… ma ora è un ricordo molto lontano”, evidenziando come la loro relazione si sia evoluta nel tempo.

Inoltre, ha smentito i gossip riguardanti una presunta crisi con Raoul, affermando che la loro vita insieme è solida e felice. La presenza delle loro due figlie, Luna e Alma, è un ulteriore segno della loro unione e della loro dedizione come genitori. Rocìo ha dimostrato di avere un approccio positivo e leggero nei confronti della vita, affrontando le sfide con un sorriso e una battuta.

Rocìo Munoz Morales continua a incantare il pubblico con il suo talento e la sua personalità vivace, mentre la sua storia d’amore con Raoul Bova rimane un esempio di come l’amore possa prosperare anche in situazioni inaspettate.

