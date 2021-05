Robert De Niro: si ferisce fuori dal set del nuovo film di Martin Scorsese

Il vincitore del premio Oscar, Robert De Niro si è ferito alla gamba durante le riprese dell’attesissimo nuovo film di Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”.

Robert De Niro e l’infortunio sul set

Robert De Niro sta tornando a casa a New York dopo essersi infortunato alla gamba fuori dal set, in Oklahoma, durante le riprese di “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, in cui recita al fianco di Leonardo DiCaprio.

Variety ha confermato l’essersi ferito, ma non si sa quanto grave possa essere. L’infortunio è avvenuto nel suo tempo libero, non sul set, secondo una fonte.

La produzione Apple Original Films ha girato a Bartlesville, Pawhuska e Osage County, Oklahoma. TMZ ha riferito che De Niro è tornato a New York giovedì e vedrà un medico venerdì.

De Niro aveva già in programma di interrompere la produzione da alcune settimane, secondo TMZ, e non è noto se tornerà sul set in un secondo momento.

L’attesissimo “Killers of the Flower Moon”: il ritorno di Scorsese

“Killers of the Flower Moon” si basa sul libro di saggistica più venduto di David Grann: parla del neonato Bureau of Investigation, che cerca di risolvere l’omicidio seriale di membri della Osage Nation.

Nel cast ci saranno anche Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Pat Healy e Lily Gladstone.

Tulsa World ha riferito questa settimana che le strade di Fairfax, Oklahoma, sono ricoperte di sporcizia per dargli l’aspetto del 1919. Inoltre, sono state portate auto antiche e De Niro è stato fotografato con un abito a righe ed un Fedora.

“Siamo entusiasti di iniziare finalmente la produzione di ‘Killers of the Flower Moon’ in Oklahoma”, ha detto Scorsese in una dichiarazione del mese scorso. “Essere in grado di raccontare questa storia sulla terra in cui si sono svolti questi eventi è importante e fondamentale per permetterci di rappresentare una rappresentazione accurata del tempo e delle persone. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il nostro cast e la nostra troupe locali per dare vita a questa storia sullo schermo e immortalare un momento della storia americana che non dovrebbe essere dimenticato “.

Con un budget di quasi $ 200 milioni, la produzione su larga scala ha rilasciato lunedì una prima foto di DiCaprio e Gladstone.

Federica Contini

14/05/2021