Robert De Niro era destinato a recitare nel film “Big”

La star Elizabeth Perkins rivela che Robert De Niro era originariamente destinato ad essere il protagonista del film “Big”.

Elizabeth Perkins svela alcuni particolari su De Niro

Nel talk show americano Watch What Happens Live With Andy Cohen, condotto appunto da Andy Cohen, l’attrice Elizabeth Perkins ha svelato alcuni particolari sul film e soprattutto il perché il ruolo di Josh Baskin, protagonista maschile del film “Big” del 1988, non era destinato in origine all’attore Tom Hanks. Lei, che nel film interpreta Susan Lawrence che inseguito si innamora del Josh nella fase adulta, è apparsa nel talk show e ha rivelato che: “Robert De Niro è stato effettivamente scelto per il ruolo di Josh nel film Big”.

La scelta su Tom Hanks

Durante la serata l’attrice americana ha inoltre riportato il motivo per cui l’attore americano ha rifiutato alla fine il ruolo del protagonista: “È andato in pezzi perché aveva un conflitto di programmazione, e poi sono andati su Tom Hanks. Nella mia testa, sarebbe stato un film completamente diverso con lui“.

Durante il casting del film Elizabeth Perkins ha effettivamente fatto un provino con De Niro: “Era più lunatico. Con lui era un po’ più un film dell’orrore. Robert De Niro che vaga per le strade di New York“, ha affermato la Perkins. “Quello che ha trasmesso Tom Hanks è stata una sensazione molto più leggera.”

“Big” è un film del 1988 diretto da Penny Marshall e ambientato a New York. Scritto da Anne Spielberg e Gary Ross prodotto dalla Gralie Films e distribuito dalla FOX. Oltre agli interpreti già citati, Tom Hanks ed Elizabeth Lawrence, ricordiamo anche Robert Loggia, John Heard, Jared Rushton e David Moscow. Se la scelta fosse stata su Robert De Niro avremmo goduto di un’atmosfera completamente diversa da quella di una commedia.

Francesca Reale

09/04/2021