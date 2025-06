Rivalità e amicizia tra Cristina Quaranta e Alessia Merz: un racconto di backstage

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristina Quaranta e Alessia Merz, due ex veline di Striscia la Notizia, hanno condiviso un lungo percorso professionale, caratterizzato da alti e bassi. Recentemente, durante un’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo, hanno ripercorso la loro storia, rivelando dettagli inediti sul loro primo incontro e sulla rivalità che ha contraddistinto i loro anni in televisione.

Il primo incontro tra Cristina e Alessia

Nel salotto di Caterina Balivo, Cristina Quaranta ha raccontato il loro primo incontro, sottolineando la differenza di personalità tra le due. Alessia Merz, originaria delle montagne, si presentava come una ragazza timida e riservata, mentre Cristina era più estroversa e decisa. La Quaranta ha spiegato di aver spronato Alessia a esprimere il suo carattere, cercando di aiutarla a superare la sua timidezza.

Alessia ha confermato che Cristina spesso la provocava con battute e frecciatine, alle quali inizialmente non rispondeva. Tuttavia, un giorno, dopo un’ennesima provocazione, ha deciso di reagire, segnando l’inizio di una nuova fase nella loro relazione. Da quel momento, le due hanno iniziato a costruire un’amicizia che, nonostante le difficoltà, è rimasta viva nel tempo.

La competizione professionale a Striscia la Notizia

Un momento cruciale nella carriera di entrambe è stato l’ingresso di Alessia Merz come compagna di Cristina Quaranta sul bancone di Striscia la Notizia. Cristina ha rivelato il suo stato d’animo al momento della notizia: «Quando ho scoperto che lei sarebbe stata la mia compagna, ho pensato: “Lei è sempre stata molto bella, ma non sa ballare.”» Questo pensiero ha generato in lei una certa preoccupazione, poiché sentiva che la presenza di Alessia potesse penalizzarla professionalmente.

Cristina ha anche condiviso un aneddoto sul coreografo del programma, che le consigliava di accennare nei balli, mentre Alessia, pur essendo molto bella, non aveva la stessa esperienza nel ballo. La Quaranta ha voluto sottolineare che, nonostante le differenze, tra loro non c’è mai stata vera rivalità, ma piuttosto una sorta di amicizia che ha saputo resistere nel tempo.

Antonio Ricci, il creatore del programma, aveva addirittura soprannominato Alessia “Pinocchio”, un riferimento che ha suscitato risate e ricordi tra le due ex veline. Queste rivelazioni hanno messo in luce non solo la loro storia professionale, ma anche il legame che si è creato tra di loro, nonostante le sfide e le pressioni del mondo dello spettacolo.

Riflessioni sul passato e sul presente

Nel corso dell’intervista, è emerso come il tempo abbia cambiato la loro percezione reciproca. Da una rivalità iniziale, le due donne sono riuscite a costruire un rapporto di rispetto e amicizia, che continua a esistere anche oggi. La Quaranta ha affermato che, sebbene il passato fosse caratterizzato da tensioni, ora possono guardare indietro con un sorriso, riconoscendo il valore delle esperienze condivise.

Alessia ha aggiunto che, nonostante le differenze di personalità e stile, entrambe hanno imparato a valorizzare le proprie caratteristiche uniche, contribuendo così al successo del programma. La loro storia è un esempio di come le rivalità possano trasformarsi in amicizie durature, soprattutto in un ambiente competitivo come quello della televisione.

