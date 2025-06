Ritorna in tv il concerto dei Pooh: un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’arrivo della bella stagione, il palinsesto televisivo si arricchisce di eventi imperdibili, tra cui le repliche dei concerti più iconici. Sabato 7 giugno, Canale 5 trasmetterà il concerto-evento “Pooh: Noi amici x sempre“, un’occasione per rivivere uno dei momenti musicali più significativi dello scorso anno. Questo spettacolo, che si è svolto nella suggestiva piazza San Marco a Venezia nel luglio 2024, era stato trasmesso per la prima volta il 4 gennaio 2025. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e ha presentato una scaletta ricca di successi che hanno segnato la storia della musica italiana.

La scaletta del concerto “Pooh: Noi amici x sempre”

Il concerto di Venezia rappresenta una celebrazione dei cinquant’anni di carriera dei Pooh, un traguardo straordinario per una delle band più amate del panorama musicale italiano. Durante lo spettacolo, il gruppo ha deliziato il pubblico con una selezione dei loro brani più celebri, che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori. Ecco l’elenco delle canzoni che saranno eseguite, presentate in ordine casuale:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Gli ospiti speciali del concerto

L’evento non sarebbe completo senza la presenza di ospiti speciali che arricchiranno ulteriormente la serata. Accanto ai membri storici della band, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, ci sarà la vivace Michelle Hunziker, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso i ricordi musicali. Inoltre, a duettare con i Pooh ci saranno la leggendaria Patty Pravo e il trio de Il Volo, due nomi di spicco della musica italiana. Le esibizioni saranno accompagnate da coreografie realizzate dai ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, che porteranno un tocco di spettacolo in più alla serata.

La storia di Patty Pravo e Riccardo Fogli

La presenza di Patty Pravo sul palco ha un significato particolare per i Pooh, in quanto il suo legame con Riccardo Fogli ha segnato un momento cruciale nella storia della band. Nel 1973, Fogli lasciò il gruppo a causa della sua relazione con la cantante, che all’epoca era ancora segreta. Questo legame, che divenne di dominio pubblico, portò a tensioni all’interno del gruppo, tanto che gli altri membri si sentirono in dovere di intervenire. Riccardo Fogli ha raccontato in un’intervista a Mara Venier durante “Domenica In” che i suoi amici lo avvisarono della complicazione della situazione: “Ricky, questa faccenda si complica, si parla di te e Nicoletta e questa cosa si mescola al lavoro. Cosa decidi?”. La risposta di Fogli fu quella di lasciare i Pooh per dedicarsi alla sua carriera da solista.

La relazione tra Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, e Riccardo Fogli si concluse rapidamente, nonostante un matrimonio simbolico in Scozia. La carriera di Fogli, tuttavia, continuò a prosperare, dimostrando che, sebbene la vita personale possa essere complessa, la musica rimane un legame forte e duraturo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!