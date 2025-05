Ritardo per la puntata di E’ sempre mezzogiorno a causa della prima messa del nuovo Papa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di cucina E’ sempre mezzogiorno ha subito un significativo ritardo nella sua messa in onda a causa dell’importante evento che ha visto l’elezione e la prima messa del nuovo Papa, Robert Francis Prevost. Questo evento, trasmesso in diretta dalla Rai, ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, costringendo la conduttrice Antonella Clerici a rivedere il programma della giornata. La puntata, inizialmente prevista per le 12:00, è iniziata con circa un’ora di ritardo, un cambiamento che ha portato a una modifica sostanziale del format abituale.

L’elezione del nuovo Papa e la prima messa

Ieri pomeriggio, il cardinale americano Robert Francis Prevost è stato eletto nuovo Papa, assumendo il nome di Leone XIV. Questa storica elezione ha avuto un impatto significativo non solo sulla Chiesa cattolica, ma anche sui programmi televisivi che seguono eventi di rilevanza mondiale. Questa mattina, il nuovo Pontefice ha celebrato la sua prima messa, un evento di grande importanza che è stato trasmesso integralmente in diretta. L’ammiraglia Rai ha dedicato ampio spazio all’evento, includendo un’intervista esclusiva con il Papa, che ha ulteriormente attirato l’attenzione del pubblico.

Antonella Clerici, visibilmente emozionata, ha commentato l’importanza di questi momenti storici, sottolineando come l’elezione del Santo Padre e la sua prima messa siano stati eventi che hanno unito il mondo intero. La conduttrice ha dichiarato: “Abbiamo vissuto insieme a tutto il Mondo questi momenti bellissimi dell’elezione del Santo Padre…”. La messa, celebrata nella Cappella Sistina, ha rappresentato un momento di grande spiritualità e riflessione per molti.

Modifiche al programma e assenza dei giochi

A causa del ritardo accumulato, Antonella Clerici ha dovuto apportare modifiche significative al programma di oggi. Con rammarico, ha comunicato al pubblico che i tradizionali giochi telefonici non sarebbero stati inclusi nella puntata. “Oggi per il tempo che ci resta parleremo di cucina, come facciamo di solito… Non ci saranno però i giochi…” ha spiegato la conduttrice, evidenziando come la situazione fosse stata inaspettata e gestita in tempo reale.

La conduttrice ha anche condiviso con il pubblico le difficoltà che il team ha affrontato nel preparare la puntata, ammettendo che fino a pochi istanti prima della diretta non era chiaro se sarebbero riusciti a trasmettere. “Andiamo a vista… Non sapevamo, com’è giusto che sia, neppure quando avremmo avuto la linea…” ha aggiunto, esprimendo la sua gioia per poter comunque condividere un momento così significativo con gli spettatori.

Un momento storico secondo Antonella Clerici

Dopo aver comunicato le novità del programma, Antonella Clerici si è diretta al bancone della cucina per collaborare con la chef La Zia Crì nella preparazione della ricetta del giorno. Durante questa fase, ha colto l’occasione per discutere dell’importanza dell’elezione del Papa, considerandola un evento storico. Ha chiesto alla chef dove si trovasse nel momento della fumata bianca, scoprendo che era in viaggio per raggiungere lo studio.

La chef ha raccontato di aver seguito l’elezione mentre era sul treno, dimostrando come l’evento avesse coinvolto anche chi non era presente fisicamente. “Nel momento in cui ho mandato un messaggio ai colleghi in cui mi sono chiesta se ci sarebbe stata la puntata, c’è stata la fumata…” ha detto, evidenziando l’emozione che ha accompagnato quel momento. Antonella ha ribadito che l’elezione del Papa rappresenta un evento di grande rilevanza, sottolineando come la storia si stia scrivendo proprio davanti ai nostri occhi.

