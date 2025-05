Rihanna incinta fa il suo ingresso al Festival di Cannes 2025, ma non sul tappeto rosso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes 2025 ha visto un atteso ritorno di Rihanna, che ha scelto di sorprendere tutti con un ingresso non convenzionale. La cantante barbadiana, incinta del suo terzo figlio, ha fatto il suo debutto durante la proiezione fuori concorso di “Highest 2 Lowest“, l’ultimo lavoro del regista Spike Lee, al fianco del compagno A$AP Rocky. Nonostante le aspettative, Rihanna non ha sfilato sul tappeto rosso, ma ha optato per un arrivo più riservato, scendendo di nascosto dalle scale.

L’abito di Rihanna: eleganza e stile

Rihanna ha scelto un abito turchese firmato Alaïa, caratterizzato da uno spacco laterale e un drappeggio che metteva in risalto il suo pancione. La scelta del vestito non è passata inosservata, poiché la cantante ha saputo abbinare eleganza e comfort, riflettendo il suo stile unico. A completare il look, ha indossato gioielli Boucheron che hanno aggiunto un tocco di lusso alla sua presenza sul red carpet. Accanto a lei, A$AP Rocky ha mostrato gesti affettuosi, sottolineando il legame tra i due, mentre insieme a loro c’erano Spike Lee e sua moglie, la produttrice Tonya Lewis Lee.

Il meteo e l’atmosfera del festival

Dopo sei giorni di sole splendente sulla Croisette, il Festival ha visto un cambiamento climatico significativo con l’arrivo della pioggia al calar della sera. Le immagini del red carpet, con le luci dei fotografi riflettenti sulle pozzanghere, hanno creato un’atmosfera magica e suggestiva. La scena ha evocato ricordi di un famoso scatto che ritrae Meghan Markle e il Principe Harry, risalente a marzo 2020, poco prima del loro ritiro dagli impegni ufficiali. In quell’occasione, la Duchessa di Sussex indossava un abito di Victoria Beckham, e la somiglianza tra i due momenti è stata notata dai presenti.

Riflessioni su un momento iconico

A cinque anni dalla partenza di Meghan e Harry verso la California, la loro immagine è rimasta una delle più iconiche, celebrando anche il settimo anniversario di matrimonio lo scorso 19 maggio. Samir Hussein, il fotografo che ha catturato entrambi i momenti, ha descritto la foto di Meghan e Harry come “eccezionale”, sottolineando il tempismo perfetto e la luce straordinaria. A Cannes, Hussein ha avuto l’opportunità di immortalare anche Rihanna e A$AP Rocky, aggiungendo un altro capitolo a una storia di glamour e celebrità che continua a incantare il pubblico.

Rihanna, con il suo stile inconfondibile e la sua personalità carismatica, ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona non solo della musica, ma anche della moda e della cultura pop. La sua presenza al Festival di Cannes 2025 rimarrà impressa nella memoria di tutti, non solo per il suo abito, ma anche per l’emozione che ha portato con sé, in un momento di grande attesa e celebrazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!