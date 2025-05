Rihanna annuncia la terza gravidanza al Met Gala 2025: un evento ricco di sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Met Gala 2025 si è trasformato in un palcoscenico straordinario per Rihanna, che ha scelto questa prestigiosa occasione per rivelare al mondo la sua terza gravidanza. La celebre cantante e imprenditrice, 37 anni, ha fatto il suo ingresso al Metropolitan Museum of Art di New York, attirando l’attenzione di tutti non solo per il suo abito, ma anche per il pancione in evidenza. La sua presenza, sebbene tardiva rispetto all’orario ufficiale dell’evento, ha confermato la sua reputazione di diva che ama farsi attendere.

La sfilata al Met Gala: un momento di grande attesa

Rihanna è arrivata quasi un’ora dopo la conclusione ufficiale del Met Gala, un evento annuale dedicato alla raccolta fondi per il Costume Institute del MET. La cantante ha sfilato da sola, senza il compagno A$AP Rocky, che era tra i co-chair della serata e si era presentato diverse ore prima. La mostra di quest’anno, intitolata “Superfine: Tailoring Black Style“, è ispirata al libro “Slaves to Fashion” di Monica L. Miller e celebra l’evoluzione dello stile nero dal XVIII secolo ad oggi, con particolare attenzione al dandyismo nero.

Rihanna ha partecipato a questo evento dodici volte, con il suo debutto risalente al 2009. La prima apparizione con A$AP Rocky è avvenuta nel 2021, seguita da un’altra partecipazione insieme nel 2023. La notizia della sua seconda gravidanza era stata altrettanto spettacolare, con la cantante che aveva mostrato il pancione durante il Super Bowl nel febbraio 2023, prima della nascita di Riot Rose. Il suo primogenito, RZA, ha quasi tre anni.

La dolce attesa e la vita familiare

Il sesso del terzo bambino di Rihanna rimane un mistero, ma la cantante ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza di madre. Ha raccontato come RZA, il suo primogenito, inizialmente abbia avuto difficoltà ad accettare l’arrivo di Riot, ma ora lo ama profondamente. “Quando il piccolo piange, lui va a tenergli la mano”, ha dichiarato Rihanna, esprimendo la sua orgoglio per il legame tra i due fratelli. Ha anche rivelato che RZA si sveglia ogni mattina pensando a suo fratello, dimostrando una dolcezza che sorprende la madre.

Rihanna ha scherzato sul fatto che, nonostante sperasse di avere una figlia, la sua famiglia sembra essere destinata a essere composta da maschi. “C’è il 75% di probabilità che sarà un maschio”, ha affermato, mantenendo un tono leggero e divertente. La cantante ha anche parlato del suo desiderio di costruire una famiglia solida e amorevole con A$AP Rocky, con l’intento di “spezzare le maledizioni generazionali” e crescere i loro figli in un ambiente migliore rispetto a quello in cui sono cresciuti.

La relazione con A$AP Rocky: un amore duraturo

Rihanna e A$AP Rocky sono una coppia dal 2019 e la loro relazione è stata caratterizzata da momenti di grande affetto e sostegno reciproco. La cantante ha dichiarato di aver sempre nutrito speranze riguardo alla sua futura famiglia, desiderando di avere bambini con la persona che ama. La loro connessione si è rafforzata nel tempo, e entrambi sembrano condividere una visione comune sulla genitorialità e sull’importanza di creare un ambiente positivo per i loro figli.

La scelta di annunciare la gravidanza al Met Gala non è stata casuale, ma piuttosto un modo per celebrare un momento significativo della loro vita in un contesto di grande visibilità. Con il suo stile unico e la sua personalità carismatica, Rihanna continua a essere una figura di riferimento non solo nel mondo della musica, ma anche nella cultura popolare e nella moda. La sua attesa per il terzo bambino rappresenta un ulteriore capitolo nella sua vita, che i fan attendono con entusiasmo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!