Riders Of Justice: il trailer ufficiale rilasciato dalla Magnet Releasing

Magnet Releasing ha rilasciato il trailer di “Riders of Justice”, un dramma d’azione scritto e diretto da Anders Thomas Jensen.

Riders of Justice: trama e trailer

Il film, in lingua danese, è incentrato su Markus, un soldato recentemente schierato in Afghanistan. Con la morte della moglie in un tragico incidente ferroviario, è costretto a tornare a casa per prendersi cura della figlia adolescente. Markus inizia a sospettare della morte della moglie quando uno dei sopravvissuti dell’incidente rivela che ci sia stato un delitto. Da quel momento il protagonista si mette alla ricerca dei responsabili dell’assassinio della moglie, in modo da poter raccogliere la sua vendetta. Nei panni del protagonista troviamo l’attore Mads Mikkelsen accompagnato nel cast da Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann e Nicolas Bro.

Gli impegni di Mads Mikkelsen

Il lungometraggio è il secondo del 2021 per Mads Mikkelsen, che è apparso anche in “Chaos Walking” di Doug Liman, con Tom Holland, Daisy Ridley e Demián Bichir. Recentemente, ha ottenuto commenti molto positivi per il suo ruolo nel film drammatico di Thomas Vinterberg “Another Round”, che è stato nominato per due Academy Awards, tra cui Miglior film per la regia e Miglior lungometraggio internazionale.

Nelle ultime ore Deadline ha dato inoltre la notizia che l’attore sarà al fianco di Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in “Indiana Jones 5”, film diretto da James Mangold.

Prodotto da Sisse Graum Jørgensen e Sidsel Hybschmann, “Riders of Justice” uscirà nelle sale di Los Angeles e New York il 14 maggio. Sarà disponibile nelle sale di tutto il mondo e on demand il 21 maggio.

Francesca Reale

16/04/2021