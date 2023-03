Ricordi questo bacio in Spider-Man 1? uno dei più iconici di sempre

Spider-Man è un film di supereroi del 2002 diretto da Sam Raimi, basato sul fumetto del personaggio titolare creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, pubblicato dalla Marvel Comics. Il film è il primo capitolo di una trilogia ma anche di un grande franchise cinematografico. Con un budget stimato di 139.000.000 di dollari e considerato tra i migliori film del genere supereroistico. La pellicola ha battuto vari record, tra cui il più grande incasso prima del giorno e poi del weekend di apertura nella storia del cinema nordamericano, rimanendo in testa a queste due classifiche rispettivamente fino al 2004 e al 2006. La pellicola diede vita a un nuovo sequel nel 2014, e tre anni più tardi il franchise ripartì da capo una terza volta con Spider-Man: Homecoming, da cui seguirono altri due capitoli usciti nel 2019 e 2021.

Spider-Man, la trama

Peter Parker è un goffo liceale che fa una vita tranquilla. Rimasto orfano da bambino vive con i suoi zii Ben e May a New York. Durante una gita scolastica, il ragazzo viene morso da un ragno mutante che li conferisce dei poteri incredibili. Peter sfruttò il tutto vincendo delle battaglie clandestine nella zona. Una volta preso il diploma, Parker decide di diventare il “paladino” della città proteggendola dal crimine.

L’iconica scena del film

Mentre assistono la signora Parker, Mary Jane confida a Peter di avere una cotta per Spider-Man, dato che l’ha salvata anche da una banda di teppisti, e gli domanda se gli ha mai chiesto di lei. In questo frangente il ragazzo le rivela i suoi sentimenti. Quando Mary Jane sospetta di Peter dopo il bacio condiviso con lui sotto la pioggia, questi se ne va, ricordando le parole dello zio Ben e accettando la sua responsabilità come Spider-Man. Qui di seguito l’iconico bacio del film.