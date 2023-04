Ricordi questa scena in “Scarface”? Una delle frasi più iconiche della storia

Scarface è un film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Il film è il remake di Scarface – Lo sfregiato del 1932 diretto da Howard Hawks. La pellicola ha incassato circa 65 milioni di dollari, di cui 45 nelle sale statunitensi. Oltre ad Al Pacino, vari personaggi dello spettacolo parteciparono alla presentazione, concordando la maggior parte di loro sull’ottima qualità del film. La colonna sonora è stata curata dal compositore italiano Giorgio Moroder, vincitore dell’Academy Award.

Scarface, la trama

Siamo nel 1980: Fidel Castro ha concesso l’espatrio ai cubani. In Florida, Tony Montana (Al Pacino) e il suo amico Manny (Steven Bauer), due immigrati cubani che fanno i lavapiatti, diventano trafficanti di droga milionari. Nella società americana capitanata dalla politica di Reagan, Tony detto “lo sfregiato” (in inglese, appunto, Scarface) procede nella scalata di classe esibendo soldi, potere e una moglie bellissima (Michelle Pfeiffer). La sua storia di rivincita e il suo delirio di onnipotenza però tracolleranno e Tony cadrà pedra della dipendenza da sostanze e di un stato perenne di paranoia.

La famosa scena del film

“Tu accontentati, io mi prendo tutto quello che posso… Il mondo, chico… E tutto quello che c’è dentro” è una celebre frase tratta dal film Scarface. A pronunciarla è il protagonista, Tony Montana, interpretato dall’attore Al Pacino, mentre risponde ad un suo amico che gli dice di accontentarsi di quello che ha. Quando si parla di “accontentarsi” è bene considerare il valore positivo che assume questo atteggiamento in termini di “gratitudine”, e non di “sopportazione” o “ridimensionamento”. Sicuramente bisogna saper apprezzare ed essere felici di quello che già si possiede, ma questo non dovrebbe mai diventare un alibi per non migliorarsi. Qui di seguito la famosa scena del film, madre di una delle frasi più iconiche della storia.