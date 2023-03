Saw l’enigmista è un film horror del 2004, prodotto da Twisted Pictures e Evolution Entertainment, diretto da James Wan. A questo film ne seguirono altri, come Saw II – La soluzione dell’enigma e Saw III – L’enigma senza fine. L’ultimo (uscito il 27 ottobre 2017) è Saw Legacy. É stato anche creato un videogioco per Playstation, Xbox e Pc ispirato alla pellicola, chiamato Saw. Il film ha raggiunto la fama globale per il personaggio originale di Billy il Pupazzo, ed ha raggiunto lo status di cult del cinema horror.

Saw l’enigmista, la trama

Due uomini si svegliano in un grande bagno sotterraneo lurido e abbandonato. Il primo è Adam Faulkner, un fotografo, il secondo è il dottore Lawrence Gordon. Al centro della stanza vi è un uomo morto in una pozza di sangue che in una mano ha una pistola e nell’altra un registratore di audiocassette. I due uomini trovano una cassetta e ascoltandola scoprono che non si tratta di un sequestro di persona bensì dell’opera di un folle criminale, ed è proprio il dr. Gordon a sospettare che siano stati rinchiusi dal riabilitatore Jigsaw e che sono vittime di uno dei suoi giochi, dove l’unico modo per sopravvivere è rispettare le regole del gioco.

La scena finale del film

Nella stanza dove i protagonisti sono legati ci sta un cadavere. Uno dei due muore mentre l’altro si taglia la mano per cercare di scappare. Successivamente il cadavere nella stanza si alza e si scopre essere Saw che si era finto morto tutto il tempo trascorso per assicurarsi che i due giocatori rispettassero le regole. Saw poco dopo se ne va chiudendo la porta lasciando l’uomo senza mano a morire dissanguato. Qui di seguito la scena finale di Saw l’enigmista, che ci porta a capire dove può veramente arrivare la follia umana.