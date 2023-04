Ricordi questa scena in “L’infernale Quinlan”? È l’inizio di una pietra miliare del cinema

L’infernale Quinlan è un film del 1958 scritto, diretto e interpretato da Orson Welles, liberamente tratto dal romanzo Badge of Evil di Whit Masterson. Nel 1993 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il film ha ricevuto parecchie citazioni nel mondo dello spettacolo. È stato citato in una scena di Ed Wood, nel film I protagonisti, Get Shorty, In Bruges e Basta che funzioni.

L’infernale Quinlan, la trama

In un paesino al confine tra Messico e Stati Uniti, un’automobile nella quale viaggiavano un uomo d’affari e una ballerina salta in aria. Sul caso indaga un poliziotto messicano della narcotici, Mike Vargas, che è sul luogo del delitto con sua moglie, e un poliziotto americano, il capitano Hank Quinlan. Vargas si rende conto che Quinlan non esita a fabbricare prove false pur di incastrare l’uomo che ritiene responsabile dell’attentato e decide di far passare la moglie di Vargas come implicata in un lgiro di orge e stupefacenti…

La famosa scena iniziale del film

L’assenza di stacco è ciò che caratterizza anche l’apertura de L’infernale Quinlan di Orson Welles. Un ordigno nascosto nel bagagliaio di un’auto; pochi istanti dopo un uomo ne è al volante, accompagnato da quella che si presuppone essere la sua compagna. Per tutta la prima sequenza della pellicola lo spettatore non batte ciglio. La curiosità è fin da subito stimolata e la ripresa è un vero e proprio piacere per gli occhi, con il passeggiare di quelli che si riveleranno essere i veri protagonisti del film, in un continuo incrociarsi con le due future vittime. Suspense ed estetica si incontrano e si accompagnano fino all’esplosione che dà il via alla trama di una pietra miliare del cinema. Qui di seguito la famosa scena iniziale del film di Orson Welles.