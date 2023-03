Ricordi questa scena in “Interstellar”? una delle più tristi nella storia del cinema

Interstellar è un film del 2014 diretto da Christopher Nolan. il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. La pellicola ha vinto l’Oscar ai migliori effetti speciali all’edizione del 2015 ed ha ricevuto altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia). Il budget del film è stato di 165 milioni di dollari.

Interstellar, la trama

Ambientato all’interno del XXI secolo, il setting di Interstellar è un futuro distopico. La Terra è ormai diventata un pianeta povero di risorse, inabitabile e colpito da continue tempeste di sabbia che rendono la vita impossibile. Nell’ottica di trovare vie alternative per garantire la sopravvivenza, l’ingegnere della NASA Joseph Cooper e sua figlia Murph scoprono un fenomeno fisico mai osservato prima. Sul pavimento si dispongono delle strisce di sabbia che, secondo lo scienziato, rappresentano delle coordinate codificate in base a un sistema binario. Decidendo di seguirle, i due si ritrovano in un centro segreto della NASA dove Tom e Amelia Brand stanno studiando un cunicolo spazio-temporale nei pressi del pianeta Saturno e vicino al buco nero Gargantua. Joseph decide di intraprendere il viaggio spaziale insieme ad Amelia con la convinzione di poter salvare l’umanità. L’equipaggio, però, è costretto a superare una serie di sfide che renderanno difficile il rientro a casa.

La famosa scena del film

Cooper riceve un messaggio dai suoi due figli, il primo che non ha mai avuto problemi con lui, ma che anzi lo ha sempre appoggiato nella sua missione. In questo momento le lacrime di Cooper iniziano a colare sul suo viso, ma è proprio quando sullo schermo compare Murph che i suoi occhi diventano un fiume in piena di lacrime. La ragazza gli dice cose pesanti, lo rimprovera per non essere ancora tornato a casa, anche se così le aveva promesso. “Oggi è il mio compleanno” gli dice la ragazza “ed è speciale perché tu una volta mi hai detto che saresti tornato quando avremmo avuto la stessa età”. Come sappiamo Cooper tornerà quando la figlia sarà più vecchia, ma nel frattempo Murph non esita a mostrare tutta la sua frustrazione di figlia abbandonata. Qui di seguito la famosa scena.