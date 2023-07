Ricordi questa scena in “Heat – la sfida”? Un confronto epico tra Al Pacino e De Niro

Heat – La sfida (Heat) è un film del 1995 scritto e diretto da Michael Mann con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. La storia riprende le vicende del film televisivo Sei solo, agente Vincent, diretto dallo stesso Mann nel 1989. Divenne un successo finanziario, guadagnando a livello globale 187 milioni di dollari con un budget di produzione di 60 milioni. Heat – la sfida ha avuto un seguito in forma cartacea, Heat 2 (1988-2000), romanzo ideato e scritto dallo stesso Mann insieme alla scrittrice statunitense Meg Gardiner.

“Heat – la sfida”, la trama

Neil McCauley ha organizzato una rapina ad un camion portavalori insieme alla sua banda e durante un conflitto a fuoco tre poliziotti cadono a terra senza vita. Le indagini vengono affidate all’esperto tenente Vincent Hanna, uomo senza mezze misure alle prese con una complessa situazione personale. L’ufficiale comprende come dietro il colpo vi sia un gruppo altamente specializzato e quando McCauley si prepara a realizzare un nuovo colpo, la sfida tra i due diventerà sempre più accesa in attesa della definitiva resa dei conti.

La famosa scena del film

Un confronto pazzesco tra due autentiche leggende cinematografiche: Al Pacino e Robert De Niro. Il regista sapeva di non dover rovinare quel momento atteso da ben 25 anni, rendendolo dunque breve e intenso. C’è una tale elettricità in quel ristorante da propagarsi al di fuori dello schermo, investendoci con un’onda d’urto davvero pazzesca. Ed è una delle migliori scene dei film perché trascende i personaggi stessi. Non erano solo questi ultimi a parlare, erano Al Pacino e De Niro, con i loro modi diversi di recitare. Eppure, se si fossero scambiati di posto, sarebbe cambiato poco e questo la dice lunga sulla loro grandezza. Qui di seguito la famosa scena del film “Heat – la sfida“, uno dei confronti più epici di sempre.