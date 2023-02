Ricordate questo momento in Pulp Fiction? È uno dei più iconici di sempre

La famosa scena di Pulp Fiction, nella quale i due protagonisti John Travolta e Uma Thurman, ballano con amore e tanto sex appeal, è rimasta nella storia del cinema. Quel ballo, sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry, lo ricordano davvero tutti. Ancora oggi quella scena viene associata ai precedenti ruoli dell’attore (come Tony Manero ne “La febbre del sabato sera“).

Eppure non è a quel tipo di omaggio che il regista, l’amatissimo Quentin Tarantino, pensava quando ha scritto il film. I critici, infatti, negli anni hanno sostenuto diverse ipotesi differenti tra loro. C’è chi sostiene che la scena sia una citazione a Bande à part di Jean-Luc Godard quando Arthur, Odile e Franz ballano il famoso “ballo di Madison”, altri invece ritengono che la celebre scena sia un tributo a 8½ di Federico Fellini, soprattutto per quanto riguarda le mosse dei due protagonisti. Altri critici e appassionati di cinema fanno invece notare che i particolari movimenti di Vincent ricordano moltissimo quelle di Adam West nella serie tv Batman.

Pulp fiction: tanti premi e riconoscimenti

Tarantino scrisse Pulp Fiction durante il biennio 1992-93. Il film uscì al cinema nel 1994. Jonh Travolta, che era in ombra da alcuni anni, fu realmente rilanciato nel mondo del cinema grazie a questo film.

La pellicola si aggiudicò la Palma d’oro al festival di Cannes del 1994 e permise a Tarantino e Roger Avary di ottenere il premio per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, su ben 7 candidature, tra cui quelle di miglior regista, miglior film, miglior montaggio. Nel 1998, l’American Film Institute ha inserito Pulp Fiction al 95° posto tra i migliori 100 film statunitensi della storia del cinema.

La celebre scena del film

Tra le 7 candidature già citate per gli Oscar, ci sono anche quelle delle due interpretazioni dei protagonisti. Entrambi meritarono una candidatura all’Oscar rispettivamente per miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista. L’entusiasmo e l’enfasi con cui i due attori ballarono, trasporta ancora oggi gli spettatori. Ecco di seguito il video della fantastica scena.