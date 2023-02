Manuale d’Amore 2 è un film del 2007 diretto da Giovanni Veronesi. Il film come il precedente Manuale d’Amore è suddiviso in 4 episodi che hanno come argomento principale aspetti dell’amore, del sesso e della vita di coppia. Nel film ci sono anche vari camei di personaggi come Fiorello, Valeria Solarino, Marco Mazzoli, Leonardo Pieraccioni, Syria e Ylenia Baccaro. Il guadagno che ha portato Manuale d’Amore 2 equivale a 19.000.000 € (6.000.000 € solo la prima settimana).

Manuale d’Amore 2, la trama

Il primo episodio vede protagonista Nicola, un affascinante ragazzo di 25 anni travolto da una passione per Lucia, che divenne il suo sogno erotico. Il secondo episodio comprende l’odissea di Franco e Manuela, una coppia che per avere un figlio hanno dovuto usufruire della fecondazione assistita. I protagonisti del terzo episodio sono invece Filippo e Fosco, una coppia gay che decise di sposarsi in Spagna. L’ultimo episodio ha per protagonista Ernesto, un uomo di cinquanta anni con una moglie rassegnata, una vita noiosa e una figlia rude.

La scena del film

Il monologo in questione vede Ernesto in terrazza al telefono che racconta la sua esperienza di tradimento a Fulvio, dj di una radio privata che ha condotto diverse trasmissioni telefoniche sul tema dell’infedeltà. Ernesto gli disse testuali parole:

“Quegli occhi, quel paio di occhi che brillavano sembravano due fari, due torce…e quel sorriso, cosi’ accecante, sembrava….sembrava di vedere il sole quando lei rideva, credimi. Quando un uomo si sente addosso quello sguardo, quell’espressione, ma e’ inevitabile che gli esploda qualche cosa dentro.

Tu pensi che io c’ho avuto soltanto un infarto, ma io ne ho avuti tre, quattro, non lo so’ nemmeno io quanti ce ne ho avuti!Il primo sicuramente quando ci siamo visti la prima volta, poi il secondo quando mi ha accarezzato e il terzo quando ci siamo baciati qui. Stavo per rimetterci le penne, lo sai.

Pero’ se qualcuno mi facesse la fatidica domanda: “Ernesto, ne e’ valsa la pena?”

Io risponderei: “Ne e’ valsa la pena! Ne e’ valsa veramente la pena!!!”

Qui di seguito la scena in questione di “Manuale d’Amore 2“