Riconoscete questo bambino biondo? Ha iniziato la carriera con un brutto film ma le soap e i naufraghi lo hanno riscattato

È difficile da riconosce perché è molto cambiato ma questo bel bambino biondo è un famoso attore italiano. Si tratta di Brando Giorgi, attore noto più al pubblico televisivo che a quello cinematografico. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

La carriera di questo bel bambino biondo

Il vero nome di Brando Giorgi è Lelio Sanità di Toppi ed è nato il 21 maggio 1966 a Roma. Fin da piccolo ha avuto la passione per la recitazione e nel 1992 segue un corso con Beatrice Bracco. L’anno successivo si iscrive alla Scuola d’Arte Drammatica.

Sempre nel 1992 debutta al cinema nel film di Marina Ripa di Meana Cattive Ragazze, con Eva Grimaldi. Nel 1993 è la volta del film di Bruno Gaburro Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, a fianco di Valeria Marini. Le sue interpretazioni non risultano memorabili e comincia a sfilare in passerella.

Il successo in passerella e in televisione

Brando Giorgi diventa un modello molto apprezzato e lo ricordiamo come testimonial di alcune campagne pubblicitarie di successo come quelle di Valentino e di Trussardi. Ma è in televisione che trova la sua consacrazione partecipando alle soap italiane Cento Vetrine e Vivere, nella quale recita per cinque anni, dal 2002 al 2007.

I telespettatori lo conoscono anche per aver preso parte a due reality show. Prima Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci, nel 2007. Poi, di recente, è stato un naufrago all’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. Nel suo video di presentazione si è definito “credente, pratico e amante del Venezuela”.

La vita sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita privata, molti sono al corrente della sua relazione avvenuta negli anni Novanta. In questo periodo, infatti, Giorgi è stato legato con la cantante Mietta, con la quale è stato per 7 anni. Per lei ha recitato in due videoclip: Gente comune del 1992 e Acqua di mare del 1993. Dal 2013 è sposato con Daniela Battizzocco, anche lei attrice. Dalla loro relazione sono nati due figli: Camilla (nata nel 2000) e Niccolò (2004).