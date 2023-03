Riconoscete questa splendida ragazza? Ha fatto parte di una famiglia famosissima e ha sposato un supereroe

Stavolta non è difficile da riconoscere perché l’immagine è impressa nel nostro immaginario. Questa bella ragazza dallo sguardo acceso è Lisa Bonet, l’attrice divenuta famosa per la serie tv I Robinson. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Questa bella ragazza è Lisa Bonet

Lisa Michelle Bonet è nata a San Francisco il 16 novembre 1967 da madre ebrea e padre afroamericano. Il papà era un cantante d’opera e, anche se la sua infanzia fu segnata dal divorzio dei genitori, cercò con tutte le forze di sfondare nel mondo dello spettacolo. E dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, il successo arrivò a 16 anni grazie alla sitcom I Robinson.

La serie tv, che ha avuto un enorme successo nel mondo intero, la vede protagonista nel ruolo di Denise Robinson. Il personaggio vive poi di vita propria nello spin-off della serie, dal titolo Denise, dove seguiamo le sue nuove avventure al college. L’attrice ha poi dovuto lasciare la serie perché incinta, ma è poi rientrata nel cast de I Robinson nell’anno successivo. Nel 1991 viene licenziata dalla produzione per alcune divergenze artistiche.

La carriera cinematografica

Al cinema ricordiamo la sua interpretazione nel film Angel Heart – Ascensore per l’inferno, diretto nel 1987 da Alan Parker. Ha fatto scalpore per una scena di sesso esplicita che, però poi, a livello di montaggio, è stata parzialmente tagliata. Negli anni 2000 prende parte a diverse pellicole come Alta fedeltà di Nick Hornby (2000), e alla serie TV Life on Mars, andata in onda dal 2008 al 2009 per 5 episodi.

La vita sentimentale

La vita sentimentale di Lisa Bonet è stata movimentata. Inizia in giovane età a frequentare il cantante Lenny Kravitz, che sposa a Las Vegas, il 16 novembre 1987, all’età di 20 anni. Hanno una figlia: Zoë Isabella Kravitz, anche lei attrice, nata il 1° dicembre 1988. La coppia divorzia nel 1993.

Nel 2005 si lega all’attore Jason Momoa, famoso per aver interpretato il supereroe Aquaman. Da lui ha avuto due figli: Lola Iolani, nata il 23 luglio 2007, e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, nato il 15 dicembre 2008. La coppia si è sposata nel 2017 ma nel gennaio 2022 ha annunciato sui social la separazione, dopo oltre 15 anni insieme.