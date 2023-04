Riconoscete questa dolcissima bambina? Ama la danza e una volta cresciuta si è specializzata nei ruoli da cattiva

Questa tenerissima bambina, nella foto sorridente con il papà, è oggi un’attrice di fama internazionale. Si tratta di Sofia Boutella, artista che è riuscita ad emergere in diversi ambiti professionali. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Sofia Boutella, la bambina della foto

Sofia Boutella è nata ad Algeri il 3 aprile 1982. Figlia di un musicista jazz e di una architetta, inizia la carriera come ballerina. All’età di cinque anni, infatti, inizia a studiare danza classica. A 10 si trasferisce in Francia con la famiglia e comincia a praticare ginnastica ritmica. Arriverà a far parte della nazionale olimpica francese.

Continua però a studiare danza, soprattutto il genere hip hop, si fa notare dalla pop star Madonna e partecipa a un suo video musicale. All’inizio degli anni Duemila Sofia inizia ad apparire quindi come ballerina in spot pubblicitari, videoclip (oltre a Madonna, anche per Jamiroquai, Cesaria Evora, Rihanna) e serie televisive. Riesce ad emergere nel 2007 grazie alla partecipazione a uno spot pubblicitario di 60 secondi della Nike.

La carriera cinematografica e la vita privata

Nel 2012, dopo aver preso parte al video di Michael Jackson Hollywood Tonight, viene premiata con il ruolo di Eva in Street Dance 2. In seguito l’attrice francese scopre di essere particolarmente brava ad interpretare ruoli da cattiva. Così appare in Monsters: Dark Continent, sequel del film diretto da Gareth Edwards, e nel 2016 è Gazelle, con lame al posto della parte inferiore delle gambe, in Kingsman: Secret Service, al fianco di Colin Firth e Samuel L. Jackson.

Continua ad interpretare personaggi “cattivi” anche in La Mummia nel ruolo della malvagia Principessa Egizia Ahmanet, accanto a Tom Cruise. Ha interpretato anche il thriller con Charlize Theron e James McAvoy The Coldest City e il fantascientifico Gateway 9.

Dal 2018 Sofia Boutella è fidanzata con l’attore Keean Johnson, di 14 anni più giovane di lei ma sembra che la differenza di età non crei nessun problema alla coppia.