Riconoscete la splendida ragazza della foto? Ama le rose rosse e ha sposato il magnifico seduttore di Hollywood

In questa foto la diva era molto giovane ma la bellezza è rimasta intatta. Questa ragazza è una delle attrici più stimate, belle ed eleganti di Hollywood. Si tratta di Annette Bening, artista dal grande talento. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua carriera.

Gli inizia della carriera da ragazza a teatro

Annette Carol Bening è nata a Topeka, in Kansas, il 29 maggio1958. Ha dunque quasi 65 anni ma non li dimostra affatto. Dopo aver vissuto in una piccola città, l’attrice si è trasferita a San Diego assieme alla madre casalinga e al padre agente assicurativo. Alle scuole superiori coltiva l’amore per la recitazione e il suo primo ruolo importante arriva con il musical Tutti insieme appassionatamente.

Si dedica inizialmente al teatro, frequentando l’accademia teatrale all’Università Statale di San Francisco. Nel 1988, debutta al cinema nella commedia Non è stata una vacanza… è stata una guerra. Il successo arriva però nel 1989 con Valmont, diretto da Milos Forman. È del 1990, invece, la sua prima nomination agli Oscar per l’interpretazione in Rischiose abitudini, di Stephen Frars.

Le candidature agli Oscar

Altre candidature agli Oscar arriveranno negli anni successivi, come quella per American Beauty (1999), per cui si è aggiudicata il premio BAFTA, e per La diva Julia – Being Julia, del 2004, con il quale ottenne il suo primo Golden Globe.

Nel 2011 Annette Bening vince il secondo Golden Globe e riceve la quarta nomination agli Oscar per il film I ragazzi stanno bene, in cui recita al fianco di Julianne Moore e Mark Ruffalo per la regia di Lisa Cholodenko. Ha preso parte anche al film I Fantastici Quattro. Tra i lavori più recenti troviamo La vita in un attimo (2018), The Report (2019) e Assassinio sul Nilo (2022).

Dal 1992 è sposata con il magnifico seduttore di Hollywood Warren Beatty. Sono una delle coppie più affascinanti e longeve dello star system. Hanno quattro figli: Kathlyn, Benjamin, Isabel ed Ella.