Riconoscete la ragazzina della foto? Ha origini italiane, è stata una super spia ed è rimasta vittima di un gioco erotico finito male

La ragazzina della foto forse non immaginava che da grande sarebbe diventata un’attrice famosa sia per ruoli inquietanti sia per film da bambini. Si tratta di Carla Gugino, attrice statunitense di origini italo-irlandesi. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Gli inizi della carriera come modella da ragazzina

Carla Gugino è nata a Sarasota, in Florida, negli Stati Uniti, il 29 agosto 1971. Suo padre era un ortodontista italiano, sua madre un’americana di origine anglo-irlandese. Dopo la separazione dei genitori, quando aveva solo 3 anni, Carla si trasferisce in California insieme alla mamma.

Da ragazza tenta la carriera da modella, trasferendosi a New York, ma non riesce a sfondare nel campo della moda. Torna a Los Angeles e si iscrive ad un corso di recitazione, su consiglio della zia Carol Merril, anch’essa attrice, per approcciarsi al mondo del cinema. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1989 nel film In campeggio a Beverly Hills. Nel 1998 si fa notare nel film di Brian De Palma Omicidio in diretta.

I ruoli più importanti al cinema e la vita privata

Arriva al successo grazie al ruolo di Ingrid Cortez (moglie di Gregorio Cortez, interpretato da Antonio Banderas) nella saga Spy Kids, e come protagonista nella serie TV Karen Sisco. Da allora la sua carriera decolla e inizia a lavorare in pellicole importanti. Tra queste Il gioco di Gerald, film diretto da Mike Flanagan ispirato all’omonimo romanzo scritto da Stephen King, e American gangster.

Carla Gugino è stata, inoltre, protagonista di uno dei videoclip culto degli Anni 90: Always di Jon Bon Jovi. Di recente ha lavorato nella serie TV The Hauting, nella quale interpreta Olivia Crain nella prima stagione e Jamie nella seconda. La storia è ispirata al libro di Shirley Jackson.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è sposata dal 1996 con il regista e sceneggiatore venezuelano Sebastian Guiterrez. La coppia non ha figli.