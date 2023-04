Riconoscete la ragazzina della foto? È stata il primo amore di un supereroe e adora le parrucche

Questa ragazzina dai capelli ricci e dal sorriso irresistibile è un’attrice di talento. Si tratta della splendida Elizabeth Banks, attrice conosciuta soprattutto per essere stata il primo amore di un supereroe. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua carriera.

La carriera di Elizabeth Banks

Elizabeth Irene Mitchell è nata il 10 febbraio1974 a Pittsfield, in Massachusetts. Laureata cum laude alla Pennsylvania University, Elizabeth, dopo alcune comparse in serie televisive come Sex and the City e Law&Order, decide di cambiare il suo cognome Mitchell in Banks per distinguersi dalla sua omonima collega attrice, ora famosa per il ruolo della dottoressa di Lost.

Un ruolo per il quale è diventata famosa è quello di Betty Brant nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. L’attrice ha raccontato di essersi sottoposta a un provino per interpretare la fidanzata dell’Uomo Ragno ma di non essere stata scelta perché ritenuta troppo vecchia per il ruolo. Eppure sia lei che il protagonista, Tobey Maguire, avevano entrambi 28 anni all’epoca. Alla fine il ruolo fu affidato a Kirsten Dunst, di dieci anni più giovane.

I ruoli importanti, la regia e la vita privata

Tra le altre pellicole in cui è stata protagonista ci sono 40 anni vergine, Slither e la saga di Hunger Games. Nel 2012, infatti, Elizabeth Banks è Effie Trinket nella saga fantascientifica Hunger Games, al fiano di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Partecipa anche a diverse sit-com televisive. Tra queste c’è il medical drama Scrubs, nel quale interpreta il ruolo di Kim Briggs, urologa fidanzata di J.D.

Risale al 2015 il suo debutto alla regia con il film Pitch Perfect 2, con protagoniste le Bellas. Nel settembre dello stesso anno fa parte della giuria della 75° Mostra internazionale del cinema di Venezia, diretta da Alfonso Cuaron. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel 2003 si è sposata dopo 11 anni di fidanzamento con il conduttore sportivo e produttore Max Handelman. La coppia ha due figli, nati nel 2011 e 2012 da madre surrogata.