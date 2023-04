Riconoscete il bambino nella foto? Ha la passione per le moto, non teme gli zombie e ha una cicatrice sul viso ricordo di un brutto incidente

C’è qualcosa in questo biondissimo bambino che riporta all’uomo che sarà. Forse è lo sguardo a rendere palese la somiglianza tra il Norman Reedus adulto e quello bambino. Scopriamo qualcosa in più su questo famoso attore e sulla sua carriera.

Gli inizi come scultore, pittore e regista

Norman Mark Reedus è nato a Hollywood il 6 gennaio 1969. Si trasferisce a Los Angeles, dopo aver vissuto in Spagna, Gran Bretagna e Giappone. Qui segue una sua grande passione e inizia a lavorare in un negozio di Harley Davidson.

Nello stesso tempo lavora anche come scultore, pittore e regista. Le sue opere sono esposte in gallerie d’arte a New York, Berlino e Francoforte. Gira tre cortometraggi e appare in diversi video musicali. Lavora anche come modello. Un incidente automobilistico, nel 2005, gli segna il viso per sempre lasciandogli una brutta cicatrice sul sopracciglio sinistro.

La carriera cinematografica

Debutta al cinema nel 1997 con il film Floating. Prende parte anche a Mimic, Reach the Rock, 8MM: Delitto a luci rosse, Beat e Gossip. Inizia anche a lavorare in televisione e il ruolo che lo consacra sarà quello di Daryl Dixon nella serie Tv The Walking Dead.

Nello zombie drama, tratto dal fumetto di Robert Kirkman, Norman Reedus veste i panni di un motociclista introverso, silenzioso ed enigmatico, molto abile con la balestra e dal passato tormentato. Riprende il ruolo nel videogioco The Walking Dead: Survival Instinct e ottiene la nomination al Saturn Award come miglior attore non protagonista.

La vita sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore ha avuto una lunga relazione, dal 1998 al 2003, con la modella di origine danese Helena Christensen, da cui ha avuto il figlio Lucien nel 1999. Dal 2016 è sentimentalmente legato all’attrice tedesca Diane Kruger, dalla quale nel 2018 ha avuto la figlia Sky.