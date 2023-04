Riconoscete il bambino nella foto? Ha avuto un’infanzia difficile, ha un brutto carattere ma è attratto irresistibilmente dal profumo di donna

La foto è datata ma lo sguardo di questo bambino è inconfondibile. Si tratta di uno degli attori più famosi al mondo, che ha fatto la storia del cinema: il grande Al Pacino. Vediamo qualche informazione su di lui e sulla sua strepitosa carriera.

Al Pacino bambino nel Bronx e gli inizi della carriera

Alfredo James Pacino è nato il 25 aprile 1940 a New York. Sta dunque per compiere 83 anni. Suo padre, Salvatore Pacino, era un immigrato italiano, di professione venditore porta a porta di polizze assicurative. Sua madre, Rose Gelardi, era una casalinga statunitense, figlia di immigrati italiani.

I genitori divorziarono quando aveva poco più di due anni e il padre abbandonò moglie e figli lasciandoli in povertà. Al cresce nel Bronx con la madre e i nonni ma infanzia e adolescenza sono particolarmente difficili. Comincia a fumare a 9 anni, a scuola va male e a 17 anni decide di diventare un attore. Al primo provino all’Actor’s Studio viene rifiutato ma quattro anni dopo ritenta e riesce ad entrare. Sarà la svolta della sua vita.

Dall’Actor’s Studio al premio Oscar

Lee Strasberg gli insegna il celebre metodo e Al Pacino inizia una carriera inarrestabile, prima sul palcoscenico poi nel mondo del cinema. Il ruolo di Michael Corleone nel film Il padrino, diretto da Francis Ford Coppola, lo lancia nell’olimpo delle star. L’interpretazione gli procurò la sua prima nomination agli Oscar ma l’attore disertò la cerimonia perché non riteneva giusto essere candidato come attore non protagonista.

Dopo altre nomination (nove in tutto), Al Pacino riesce a vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista nel 1993 per la sua interpretazione nel film Scent of a Woman – Profumo di donna, diretto da Martin Brest. Tutta la sua carriera è segnata da ruoli iconici (Serpico, Scarface, Donnie Brasco, tra gli altri) e interpretazioni spesso sopra le righe, da mattatore. Ha rifiutato anche parti importanti, come in Pretty Woman e Basic Instinct. Ma resta una leggenda di Hollywood, senza ombra di dubbio.