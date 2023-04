Riconoscete il bambino in questo film? Da grande è passato dietro la macchina da presa, in coppia con l’amato fratello

Il bambino protagonista di questo frame in bianco e nero era al suo primo film. Ma nella vita ne avrebbe realizzati parecchi, dietro la macchina da presa però. Stiamo parlando del regista Carlo Vanzina, scomparso nel 2018. Ecco qualche curiosità su di lui.

Il bambino del film è diventato un regista famoso

Carlo Vanzina è nato il 13 marzo 1951 a Roma ed è stato regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Figlio d’arte (il padre era Steno, alias Stefano Vanzina), è stato uno dei protagonisti del cinema italiano insieme al fratello maggiore Enrico, sceneggiatore. I due sono stati una coppia di cineasti molto affiatata e negli anni hanno avuto una produzione assai prolifica.

Il suo esordio alla regia avviene nel 1976 con Luna di miele in tre, protagonista Renato Pozzetto. Poi, in 40 anni di carriera, realizza ben 60 film. Tra i suoi successi i film con Jerry Calà, tra cui Arrivano i gatti (1980) e con Diego Abatantuono, come Eccezzziunale… veramente (1982).

60 film in carriera per il padre del cinepanettone

Sapore di mare (1983) è uno dei suoi capolavori. Il film, manifesto di una generazione, racconta l’adolescenza negli anni sessanta nel pieno del boom economico italiano, fra giri in vespa e giochi da spiaggia. Indimenticabili le sue protagoniste tra cui Virna Lisi, Marina Suma, Karina Huff e una giovanissima e bellissima Isabella Ferrari.

Ma Carlo Vanzina è sicuramente il padre di quel genere cinematografico italiano che è il cinepanettone, tanto vituperato dalla critica quando amato del pubblico. Fin da Vacanze di Natale (1983), ogni Natale i suoi film diventavano un caso mediatico e sociologico. Protagonista di quasi tutti questi film la coppia Christian De Sica – Massimo Boldi, divenuta icona del genere.

Vanzina ha fatto incursioni anche in altri generi come il thriller, con Mystère (1983), Sotto il vestito niente (1985) e Tre colonne in cronaca (1990). Il suo ultimo film è Caccia al tesoro del 2017.

Muore prematuramente, all’età di 68 anni, l’8 luglio del 2018 per una recidiva di un melanoma. Ha lasciato la moglie, Lisa Melidoni, e le figlie Isotta e Assia.