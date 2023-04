Riconoscete il bambino della foto? Voleva fare il calciatore, si è innamorato di una sirena ed è stato l’uomo dell’anno

Il bambino della foto non è difficile da riconoscere perché ha dei tratti inconfondibili, una versione baby dell’uomo che sarà. Si tratta del giovane e affascinante attore inglese Sam Claflin. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua carriera cinematografica.

Il sogno da bambino di fare il calciatore

Samuel George Claflin è nato il 27 giugno 1986 a Ipswitch, nel Regno Unito. È il terzo di 4 fratelli ed anche il fratello più piccolo si è dedicato, come lui, al mondo della recitazione. In realtà, Sam inizialmente sognava un futuro come calciatore ma, dopo un infortunio alla caviglia a 16 anni, ha dovuto abbandonare il suo sogno.

Un insegnante del liceo lo incoraggia ad intraprendere la strada della recitazione e il giovane Samuel entra a far parte del Norwich’s Theatre Royal e segue i corsi di recitazione alla LAMDA (London Academy of Music & Dramatic Art), dove si diploma nel 2009.

Gli inizi della carriera di Sam Claflin

Il suo debutto sul piccolo schermo è nella miniserie I pilastri della terra nel ruolo di Richard. Al cinema esordisce invece con un blockbuster quale Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), quarto capitolo della fortunata saga. Sam Claflin affianca Johnny Depp e Penelope Cruz come co-protagonista nel ruolo del missionario Philip Swift, innamorato di una sirena.

La sua carriera prosegue poi con Biancaneve e il Cacciatore del 2012, insieme a Kristen Stewart, che gli regala il successo internazionale. Nel 2013 fa parte del cast di Hunger Games: La ragazza di fuoco, nel ruolo di Finnick. L’esperienza prosegue anche nel 2014 e nel 2015 nei sequel: Huger Games: Il canto della rivolta parte 1 e parte 2.

I ruoli importanti e la vita privata

Nel 2014 nel film drammatico Io prima di te, interpreta il ruolo di un tetraplegico che si innamora della donna che lo accudisce. Nello stesso anno viene acclamato come uomo dell’anno dalla rivista Glamour. Nel 2017 veste i panni di un perfido generale delle truppe britanniche nel film The Nightgale, diretto da Jennifer Kent.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiano che nel 2013 si è sposato con l’attrice Laura Haddock. La coppia ha due figli: Pip, nato nel 2015, e Margot, nata nel 2018. I due hanno annunciato la separazione nel 2019. Nel 2022 Sam Claflin intraprende una relazione con la modella Cassie Amato.