Riconoscete il bambino della foto? Parla cinque lingue, è stato uno sciacallo e ha vestito i panni di uno stilista italiano

Molti non riconosceranno il bel bambino della foto anche se l’espressione furbetta è una caratteristica che gli è rimasta da adulto. Si tratta di Edgar Ramirez, attore molto affascinante, di fama internazionale. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Gli inizi della carriera come giornalista e diplomatico

Edgar Filiberto Ramirez Arellano è nato a San Cristobal, in Venezuela, il 25 marzo 1977. Grazie alla professione del padre, un ufficiale diplomatico, ha viaggiato fin da bambino in tutto il mondo arrivando in Austria, in Italia, in Canada. Anche per questo motivo l’attore venezuelano parla ben 5 lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo.

Si laurea in giornalismo e fa qualche esperienza come diplomatico. Diventa direttore della Fundacíon dale Al Voto, un’organizzazione non governativa. Si appassiona di recitazione e debutta al cinema nel 1993 nel ruolo di un venditore di vhs nel film ¡Aquì espaantan! di Joaquìn Bissner. Nel cinema internazionale esordisce nel 2005 con il film Domino di Tony Scott.

I ruoli importanti al cinema

Nel tempo, arriva ad interpretare personaggi di rilievo, che attirano l’attenzione di pubblico e critica. Tra questi quello di Carlos lo Sciacallo nella miniserie televisiva Carlos. Per questo ruolo ottiene il Premio César come miglior promessa maschile ed anche una candidatura ai Golden Globe del 2011.

Ha avuto la parte di Bodhi, uno dei due protagonisti del remake di Point Break, per cui si è preparato con un lungo addestramento fisico. Ha interpretato anche il ruolo di un italiano famoso, quello di Gianni Versace. Nella seconda stagione di American Crime Story, intitolata l’Assassinio di Gianni Versace, Edgar Ramirez ha vestito infatti i panni del compianto stilista italiano.

La vita sentimentale

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2016 Edgar Ramirez ha conosciuto sul set di Mani di pietra l’attrice Ana de Armas e hanno avuto una relazione. Attualmente sembra che sia single ma l’attore è molto riservato e potrebbe avere una storia non ufficializzata.