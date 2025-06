Riconciliazione tra Carlo Conti e i FuckYourClique: il retroscena del loro litigio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Carlo Conti e la band FuckYourClique hanno recentemente risolto le loro divergenze, immortalando il momento in uno scatto condiviso su Instagram. Questo incontro è avvenuto nel backstage dei Tim Summer Hits, dove la band ha annunciato: “Pace fatta. Ci vediamo stasera a Piazza del Popolo”. Ma cosa ha portato a questo litigio iniziale? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha coinvolto il mondo della musica e della televisione.

Il litigio: origini e motivazioni

La controversia tra Carlo Conti e i FuckYourClique ha avuto inizio lo scorso inverno, precisamente a gennaio. Secondo quanto riportato da All Music Italia, si era diffusa la voce che Fedez potesse esibirsi al Festival di Sanremo con i FuckYourClique durante la serata dedicata alle cover. All’epoca, la band, composta da Disa, Kimyo e Pupis, era ancora poco conosciuta dal grande pubblico. Tuttavia, Fedez ha scelto di portare Marco Masini, lasciando i FuckYourClique senza un’opportunità che avrebbero potuto sfruttare per farsi conoscere.

Dopo la conclusione del Festival, Fedez ha confermato che il rumor riguardante i FuckYourClique era fondato. Ha rivelato di aver inizialmente preparato una cover di “BoyBand” dei Velvet con loro, ma ha anche accennato a un episodio scomodo legato alla decisione di Carlo Conti. Secondo le sue parole, un membro del team di Conti gli avrebbe riferito che il conduttore non voleva artisti sul palco che trattassero temi considerati inappropriati. Questo commento ha suscitato una reazione negativa da parte della band.

La reazione dei FuckYourClique e il meme virale

La risposta dei FuckYourClique non si è fatta attendere. I membri della band hanno espresso il loro disappunto chiedendo ai fan di utilizzare l’hashtag #FreeSb0rr4 nei commenti sotto le foto di Carlo Conti. Questa azione ha portato Conti a disabilitare la sezione commenti sui suoi post, ma la band non si è fermata qui. Hanno continuato a lanciare frecciate, affermando: “Carletto, puoi cancellare i commenti, ma non scappi dalla sb0rr4”. La situazione ha assunto toni surreali, diventando rapidamente un meme virale sui social media.

Fedez, che si è trovato nel mezzo di questa controversia, ha voluto prendere le distanze dalla situazione. Ha dichiarato che la storia dei FuckYourClique era diventata un fenomeno virale, e ha colto l’occasione per scusarsi pubblicamente con Carlo Conti. Ha sottolineato che, sebbene Conti fosse stato sommerso dalla fanbase della band, queste interazioni erano comunque parte del gioco. Ha anche espresso confusione riguardo alla decisione di Conti di chiudere i commenti, ma ha compreso la sua scelta.

L’incontro ai Tim Summer Hits

Recentemente, i membri dei FuckYourClique hanno avuto l’opportunità di incontrare Carlo Conti ai Tim Summer Hits. Questo incontro è avvenuto in un contesto di collaborazione, poiché la band ha inciso un nuovo singolo insieme a Fabio Rovazzi e Orietta Berti. L’evento ha segnato un importante passo verso la riconciliazione tra le parti coinvolte, dimostrando che le tensioni possono essere superate.

Con l’estate che avanza e il nuovo singolo in arrivo, i FuckYourClique potrebbero avere l’opportunità di farsi notare ulteriormente. Se il loro brano avrà successo, non è da escludere che possano tornare sul palco del Festival di Sanremo, questa volta con una reputazione consolidata. La vicenda tra Carlo Conti e i FuckYourClique si è così trasformata da un litigio pubblico a un esempio di come le rivalità possano evolversi in collaborazioni fruttuose.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!