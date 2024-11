Riccardo Quinti Cirillo: L’insegnante d’inglese che valuta il livello linguistico dei vip

Riccardo Quinti Cirillo sta diventando un nome noto nel panorama digitale italiano grazie alla sua singolare iniziativa di valutare il livello di inglese di personaggi famosi sui social media. Attraverso video e commenti dettagliati, quest’insegnante d’inglese ha conquistato il pubblico, dimostrando non solo le sue competenze linguistiche, ma anche una comprensione profonda della comunicazione e dell’apprendimento. In un’intervista recente, Cirillo ha svelato dettagli interessanti sul suo progetto e sui vip che ha esaminato.

Riccardo Quinti Cirillo: biografia e carriera

Originario di Gallarate, in provincia di Varese, Riccardo Quinti Cirillo ha 32 anni e una grande passione per l’insegnamento dell’inglese. Dopo un’esperienza di sei mesi in Australia, durante la quale si è reso conto delle sue difficoltà linguistiche, è tornato in Italia per approfondire le sue conoscenze. Questo incontro con la lingua inglese gli ha dato la spinta necessaria per diventare un vero e proprio autodidatta. In seguito, si è avvalso di tutor e ha dedicato tempo allo studio approfondito della lingua, fino a diventare lui stesso un tutor di inglese.

Nel 2019, ha aperto un profilo Instagram, inizialmente con l’intento di offrire consigli pratici e strategie per imparare l’inglese. Grazie a contenuti creativi e informativi, ha guadagnato rapidamente popolarità, superando i 100mila follower. La sua capacità di analizzare le interviste e le performance di figure del mondo dello spettacolo e della politica ha catturato l’attenzione e l’interesse di molti utenti.

Il progetto di valutazione dei vip: come è nato

L’idea di valutare il livello di inglese dei vip è emersa in modo accidentale. Riccardo Quinti Cirillo ha raccontato che un amico gli aveva chiesto di commentare un episodio divertente in cui due comici russi avevano “scherzato” sulla Premier Giorgia Meloni. Da quel momento, ha iniziato a inserire i suoi commenti nelle storie Instagram, riscontrando un grande entusiasmo da parte dei follower. Questo ha spinto Cirillo a strutturare il suo lavoro, passando da un’analisi superficiale a una valutazione più completa degli errori linguistici e delle capacità comunicative dei personaggi analizzati.

«Fino a quel momento, mi occupavo della parte più tradizionale dell’insegnamento dell’inglese, come la fonetica e la grammatica», ha spiegato Cirillo. Con l’inizio di questa nuova avventura, ha scoperto che il pubblico apprezzava molto di più l’aspetto creativo e divertente dell’apprendimento linguistico. Ha così deciso di continuare con questa innovativa iniziativa, che non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione sulla comunicazione nella lingua inglese.

Voti e valutazioni: i migliori e i peggiori tra i vip

Riccardo Quinti Cirillo tiene a sottolineare che le sue valutazioni non sono giudizi definitivi, ma piuttosto stime basate sul “minutaggio” delle interviste ascoltate. Utilizzando una scala di valutazione tipica del CEFR , ricorda che i livelli spaziano dall’A1 a livelli più avanzati come il C2. Secondo il suo criterio, tra i migliori si trovano nomi come Cristina Dell’Anna e Barbara Serra, entrambi in grado di dimostrare competenze linguistiche elevate.

In particolare, Cirillo ha premiato Cristina Dell’Anna, attrice di Napoli, definendola “praticamente bilingue”. Anche il tennista Matteo Berrettini e l’imprenditrice Chiara Ferragni ricevono ottimi voti, mentre i politici, come Raffaele Fitto e Matteo Renzi, mostrano delle difficoltà, pur avendo margini di miglioramento. Interessante anche la valutazione di Giorgia Meloni, a cui ha attribuito un punteggio di B1.2, riconoscendo che il suo livello di inglese è accettabile.

L’importanza della cultura e della formazione

Riccardo Quinti Cirillo non si limita a valutare i vip, ma lancia anche un messaggio cruciale a tutti i giovani, sottolineando l’importanza della cultura e della formazione. In un’epoca in cui le competenze linguistiche rappresentano una chiave fondamentale per il successo professionale, il suo progetto non è solo un divertimento, ma anche un invito a prendersi sul serio la propria formazione.

Ha recentemente espresso il suo supporto per chi desidera intraprendere un percorso di studi, esortando a imparare e a non lasciare che ostacoli iniziali possano frenare la crescita personale e professionale. Questo spirito educativo è palpabile nei suoi video, dove incoraggia a migliorare le proprie abilità e ad affrontare con coraggio le sfide della comunicazione interculturale.

Riccardo Quinti Cirillo, in un mondo sempre più globalizzato, rappresenta la figura di un insegnante moderno che sa coniugare competenza linguistica e creatività, rendendo l’apprendimento dell’inglese un’esperienza coinvolgente e stimolante.