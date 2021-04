Renfield: Chris McKay in trattative con la Universal per la regia del film

Il regista di “Tomorrow War” Chris McKay, potrebbe dirigere il film “Renfield” incentrato sul servitore di Dracula

Renfield: piccole anticipazioni

Secondo un’esclusiva di Deadline, Chris McKay è in trattative per dirigere “Renfield” della Universal Pictures, un film di mostri incentrato sul familiare scagnozzo di Dracula e basato su una trama originale di Robert Kirkman. Il partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim, si unirà al progetto come produttore esecutivo mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Ryan Ridley

Nel romanzo originale di Dracula, R.M. Renfield si presenta come un detenuto all’interno manicomio il quale si pensa soffra di delusioni, ma in realtà è un servitore di Dracula. I dettagli della trama del film non sono stati annunciati, ma dovrebbe svolgersi durante i giorni nostri. Non sarà perciò un film d’epoca.

Umorismo e azione: ricetta del film della Universal

La Universal si è focalizzata su questo progetto da quando ha ottenuto la prima bozza. Sebbene il personaggio non sia il più appariscente tra gli altri mostri creati, gli addetti ai lavori dicono che il mix di umorismo e azione della storia era un qualcosa che gli Studios stavano cercando di avere di più. Questo perché molte delle altre produzioni hanno avuto un elemento più horror come ad esempio il film “The Invisible Man”.

Il regista Dexter Fletcher era stato scelto per la realizzazione del film ma poi ha preferito impegnarsi nel reboot di “The Saint” della Paramount. Di conseguenza, la Universal dopo aver incontrato numerosi registi, avrebbe scelto Chris McKay in quanto risulterebbe come l’unico capace di poter bilanciare quegli ingredienti di umorismo e azione sopra citati.

La Universal resta impegnata nella creazione di progetti avvincenti che ruotano sui numerosi personaggi che popolano la casa di produzione. Allo stesso tempo però, cerca registi in grado di riportare le storie di questi mostri nel modo più originale possibile.

McKay ricordiamo che ha co-diretto “The Lego Movie” e diretto “The Lego Batman Movie”, che ha incassato oltre 312 milioni di dollari al botteghino. Il film live-action sull’invasione aliena “The Tomorrow War”, è stato il suo ultimo lavoro e secondo quanto riferito, è stato venduto durante la pandemia ad Amazon per oltre $ 200 milioni. Verrà rilasciato il 2 luglio.

Francesca Reale

14/04/2021