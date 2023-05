Regé-Jean Page sarebbe potuto non esserci in Dugeons & Dragons?

L’attraente duca di Hasting (Bridgerton), Regé-Jean Page, ha rischiato che il suo personaggio Xenk non fosse presente nel nuovo film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Un gioco di ruolo sul grande schermo

Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo ideato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson, che ha coinvolto milioni di appassionati in tutto il mondo ed ha fatto sì che quella realtà fantastica fosse ripresa anche in diverse pellicole cinematrografiche (Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio; Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God; Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness).

Il mondo magico

Le creature mitologiche sono le protagoniste di Dungeons & Dragons: possiamo trovarvi halfling, elfi, treant, draghi e orchi, che si combattono e si alleano sulla scia di un racconto che calca le orme della storia medievale, di miti e di storie fantasy.

La trama del film

L’ex aripista Edgin Darvis (Chris Pine) ha perso suo moglie per mano dei Maghi Rossi ed è alla ricerca di sua figlia Kira. Durante un tentato colpo per recuperare una tavoletta in grado di riportare in vita sua moglie, Ed ed i suoi compagni ‘di furto’ (Holga, Simon e Forge) vengono traditi da Sofina, che si rivela essere una maga rossa. Mentre Simon e Forge riescono a fuggire, Ed ed Holga vengono catturati, per poi evadere solo 2 anni dopo. Entrambi presto scoprono che Forge è diventato il nuovo tutore di Kira e signore di Neverwinter, sotto l’influenza di Sofina.

Regé-Jean Page nei panni di Xenk

Xenk Yendar si presenta come un paladino e avventuriero originario di Thay e vissuto nel XV secolo. Il suo destino si intreccia con quello del protagonista, seguito da Simon e Doric (una tiefling druida), per recuperare l’elmo della Disgiunzione, nascosto secoli prima nella città sotteranea.

Xenk o Drizzt?

Ma perché Rége-Jean Page avrebbe potuto non interpretare Xenk? Inizialmente gli autori di Dugeons & Dragons-l’onore dei ladri avevano previsto un altro personaggio come aiutante di Ed, ossia Drizzt. Nel mondo fantastico Drizzt è un elfo scuro, che ha però una propensione per la bontà. Le polemiche sul personaggio hanno fatto preferire Xenk, che grazie anche al suo interprete è riuscito a conquistare gli spettatori.

