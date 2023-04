Chi sono i maghi rossi di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves?

Il nuovo film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves introduce i “maghi rossi” di Thay, una delle classiche fazioni dei cattivi di Dungeons & Dragons. In questo articolo spiegheremo chi sono i maghi rossi e la loro storia nella saga.

Justice Smith plays Simon, Chris Pine plays Edgin, Rege-Jean Page plays Xenk, Sophia Lillis plays Doric and Michelle Rodriguez plays Holga in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves from Paramount Pictures and eOne.

Secondo il sourcebook “Dreams of the Red wizard”, i “maghi rossi” sono un’organizzazione di potenti maghi che risiedono nel paese di Thay.

Sono noti per la loro sete di conoscenza e il loro desiderio di raggiungere il potere attraverso la magia. Mentre molti associano i “maghi rossi” a vari piani malvagi, in realtà si possono definire amorali, poiché usano qualsiasi mezzo per aiutare nella loro infinita ricerca di magia arcana.

In passato, i “maghi rossi” erano governati da un gruppo di Zulkirs, maghi potenti che rappresentavano ciascuno una diversa scuola di magia. Tuttavia, il necromante Szass Tam orchestrò una guerra civile che portò alla sua ascesa come unico leader dei “maghi rossi”.

In dettaglio nel nuovo film

Nel nuovo film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, i protagonisti Edgin e Holga scoprono che il loro ex compagno Forge Fitzwilliam è salito al potere grazie a Sofina, una potente maga che aveva precedentemente ingaggiato il trio per svaligiare la cassaforte degli Harper.

Tuttavia, Edgin e Holga scoprono presto che Sofina è un mago rosso di Thay, affiliata a Szass Tam. In realtà, il furto che ha portato all’imprigionamento di Edgin e Holga era finalizzato a far ottenere a Sofina un artefatto che le avrebbe permesso di creare un esercito di non morti da usare nel loro complotto per conquistare Faerun.

Il simbolo più riconoscibile di un Red Wizard non sono le vesti rosse che indossano, ma piuttosto i loro tatuaggi elaborati e la testa rasata. Sofina ha i tradizionali tatuaggi dei Red Wizard, con marchi che rappresentano fiamme rosse. Questi tatuaggi hanno sia poteri culturali che arcana, poiché i “maghi rossi” spesso infondono i loro tatuaggi con una magia che garantisce loro abilità magiche permanenti di qualche tipo.

Ulteriori informazioni sui Maghi rossi

Per maggiori informazioni sui “maghi rossi”, si consiglia di leggere la trilogia di romanzi “The Haunted Lands”, che narra la salita al potere di Szass Tam. In alternativa, si può consultare il sourcebook originale “Dreams of the Red Wizard”, che descrive la storia dei maghi rossi e del loro paese.