Regali straordinari per re Carlo: la lista dei doni ufficiali ricevuti dalla Royal Family

La Royal Family britannica ha ricevuto una serie di regali ufficiali tra il 2020 e il 2023, molti dei quali sono stati recentemente resi noti da Buckingham Palace. Tra questi, spiccano una lussuosa Rolls-Royce e doni simbolici provenienti da leader mondiali e indigeni. Questi regali non solo riflettono le relazioni diplomatiche, ma anche il rispetto e l’ammirazione per la monarchia britannica.

La Rolls-Royce Cullinan: un dono di prestigio

Nel maggio del 2023, re Carlo ha ricevuto una Rolls-Royce Cullinan Serie II, un veicolo di lusso dal valore di 443.575 dollari. Questo dono è stato fatto dal sovrano del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, e non è destinato all’uso personale del re, ma sarà impiegato per scopi ufficiali, come le cerimonie di Stato e gli eventi pubblici. La Cullinan è nota per il suo design elegante e le sue prestazioni eccezionali, rappresentando un simbolo di prestigio e status. La scelta di un’automobile così esclusiva sottolinea l’importanza delle relazioni tra il Regno Unito e il Bahrein, evidenziando il legame tra le due monarchie.

Doni simbolici e culturali

Oltre alla Rolls-Royce, re Carlo ha ricevuto anche un mosaico incorniciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo regalo, ricevuto durante un’udienza, rappresenta un gesto di amicizia e sostegno in un momento di crisi per l’Ucraina. Inoltre, i leader indigeni amazzonici Uyunkar Domingo Peas Nampichkai e Atossa Soltani hanno donato al re una corona di piume e due pettorali perlinati in occasione della sua incoronazione. Questi doni non solo sono significativi dal punto di vista culturale, ma testimoniano anche l’impegno della Royal Family nel promuovere la diversità e il rispetto per le tradizioni di popoli diversi.

Regali alla Royal Family: un elenco variegato

Il registro ufficiale dei regali ricevuti dalla Royal Family non si limita ai doni per re Carlo. Tra i regali più noti c’è il cedro del Libano, donato da Papa Francesco alla regina Elisabetta nel 2022, in occasione del suo Giubileo di platino. Questo albero rappresenta un simbolo di pace e prosperità. Inoltre, nel 2020, il principe William e Kate, allora duchessa di Cambridge, hanno ricevuto un set di articoli da toeletta dal presidente dell’Irlanda, Michael D Higgins, e dalla moglie Sabina Higgins. Questi regali evidenziano l’importanza delle relazioni internazionali e il ruolo della Royal Family come ambasciatori del Regno Unito nel mondo.

Regole sui regali ufficiali

Secondo quanto riportato da Sky News, i regali ufficiali ricevuti dalla famiglia reale possono essere utilizzati e indossati, ma non sono considerati proprietà personale. Questo significa che, sebbene i membri della Royal Family possano godere di questi doni, non possono rivendicarli come beni personali. Inoltre, la famiglia reale non è tenuta a pagare tasse su questi regali. I doni deperibili di valore inferiore a 150 sterline possono essere donati in beneficenza o al personale, ma non possono essere venduti o scambiati. Questa normativa riflette la tradizione della monarchia britannica e il suo impegno verso la trasparenza e l’etica.

Ultimo aggiornamento: sabato 31 maggio 2025, 13:16.

