Rebel moon: in arrivo il nuovo film di Zack Snyder

Rebel Moon è la nuova saga fantascientifica ideata da Zack Snyder, uno dei registi più geniali e visionari del panorama cinematografico. Suoi infatti sono i vari cult movie come Watchmen, 300 e L’uomo d’Acciaio. Shay Hatten e Kurt Johnstad, insieme allo stesso Snyder, hanno scritto la sceneggiatura del film.

REBEL MOON: (L-R) Sofia Boutella as Kora and Djimon Hounsou as Titus in Rebel Moon. Cr. Clay Enos/Netflix © 2023

Il film è diviso in due parti e la prima è in arrivo il 22 dicembre in esclusiva su Netflix. Il 22 agosto 2022, il seguito è stato confermato e rivelato essere intitolato Rebel Moon Part 2. A svelare i motivi che hanno spinto Snyder a dividere il progetto in due parti, è stata Deborah Snyder, moglie del regista e produttrice del progetto, ai microfoni di Vanity Fair:

Se mi chiedete di comprimere questo film in meno di due ore, andrà perso tutto il lavoro sui personaggi. Non vi importerà nulla di queste persone. È una storia basata sui personaggi, che parla di come le persone possono cambiare e redimersi e di ciò per cui si è disposti a combattere. A quel punto Scott Scuber gli ha proposto di girare due film.

Nel cast di Rebel moon sono presenti attori del calibro di Djimon Hounsou, Sofia Boutella, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Ed Skrein, Staz Nair, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Cary Elwes, Fra Fee e Corey Stoll.

Rebel moon, la trama

La storia riguarda una colonia che vive in modo pacifico ai margini di una galassia e che viene all’improvviso minacciata dall’esercito di una forza dominante e dovrà lottare per la sopravvivenza guidata da Kora, una sconosciuta che li aiuterà a difendersi. Così Kora crea un piccolo gruppo di combattenti per una lotta che sembra impossibile. Così si avvia una guerra per salvare il destino di una galassia e allo stesso tempo nasce un gruppo di nuovi eroi.

REBEL MOON: Charlie Hunnam as Kai in Rebel Moon. Cr. Clay Enos/Netflix © 2023

Quanto attendete Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder in arrivo prossimamente in streaming su Netflix?