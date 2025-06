Re Carlo III: La tradizione del doppio compleanno e le celebrazioni a Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Re Carlo III celebra il suo compleanno in due momenti distinti: il 14 novembre, giorno della sua nascita, e il secondo sabato di giugno, in concomitanza con la tradizionale parata del Trooping the Colour. Questa usanza affonda le radici nel XVIII secolo, quando il clima britannico influenzava le modalità di festeggiamento. L’articolo esplora le origini di questa tradizione, il significato del Trooping the Colour e le differenze tra le celebrazioni pubbliche e private del sovrano.

Origini della tradizione del doppio compleanno

La celebrazione del compleanno del sovrano britannico in due occasioni ha inizio nel 1748, grazie a Re Giorgio II. Nato a novembre, il re trovava le condizioni meteorologiche autunnali poco favorevoli per festeggiare all’aperto. Per questo motivo, decise di fissare il compleanno ufficiale in estate, permettendo così di godere di un clima più clemente. La scelta di combinare questa celebrazione con la parata militare del Trooping the Colour ha dato vita a una tradizione che è stata mantenuta dai suoi successori.

Nel corso degli anni, questa pratica è diventata una parte fondamentale del calendario reale britannico. Anche la Regina Elisabetta II ha seguito questa consuetudine, celebrando il suo compleanno ufficiale a giugno, nonostante fosse nata ad aprile. La decisione di festeggiare in estate ha permesso di organizzare eventi di grande richiamo, attirando migliaia di visitatori e cittadini desiderosi di partecipare alle celebrazioni.

La tradizione del doppio compleanno non è solo un modo per festeggiare il sovrano, ma rappresenta anche un legame tra la monarchia e il popolo britannico. Le celebrazioni estive, in particolare, offrono l’opportunità di rafforzare il legame tra il monarca e i cittadini, creando un’atmosfera di festa e unità.

Il Trooping the Colour: una celebrazione estiva

Il Trooping the Colour è una delle celebrazioni più attese dell’anno, rappresentando un’importante cerimonia militare che si svolge ogni anno a giugno per onorare il compleanno ufficiale del sovrano. Durante questo evento, oltre 1.400 ufficiali e soldati sfilano per le strade di Londra, partendo da Buckingham Palace e arrivando alla Horse Guard’s Parade. La parata è un’opportunità unica per il monarca di ispezionare le truppe e di interagire con il pubblico.

Nel 2023, Re Carlo III ha partecipato al suo primo Trooping the Colour da sovrano, cavalcando per ispezionare le truppe. Questo momento ha segnato una svolta storica, poiché è stata la prima volta che un monarca regnante ha cavalcato durante l’evento dal 1986. La parata è caratterizzata da una serie di eventi spettacolari, tra cui la sfilata di cavalli e la presenza di bandi musicali, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il Trooping the Colour non è solo una celebrazione del compleanno del sovrano, ma anche un’importante manifestazione della tradizione militare britannica. La partecipazione delle forze armate sottolinea il legame tra la monarchia e l’esercito, evidenziando il ruolo del sovrano come capo delle forze armate. Questa celebrazione attira ogni anno un gran numero di turisti e cittadini, rendendo Londra un palcoscenico vivace e colorato.

Celebrazioni private e pubbliche

Oltre alla grande parata estiva, Re Carlo III festeggia il suo compleanno privato il 14 novembre. Questa celebrazione è caratterizzata da eventi più intimi e riservati, spesso limitati a momenti di condivisione con la famiglia e amici stretti. La distinzione tra celebrazioni pubbliche e private consente al sovrano di mantenere un equilibrio tra il suo ruolo istituzionale e la sfera personale.

Le celebrazioni private possono includere cene, incontri e altre attività che riflettono la vita quotidiana del monarca, lontano dai riflettori. Questo aspetto della sua vita è fondamentale per comprendere la figura di Re Carlo III, che, pur essendo un simbolo della monarchia, è anche un individuo con relazioni personali e legami familiari.

Questa dualità tra la vita pubblica e quella privata è un elemento chiave per la monarchia contemporanea. Mentre il Trooping the Colour rappresenta un momento di grande visibilità e celebrazione, il compleanno privato offre al sovrano l’opportunità di riflettere e trascorrere del tempo con le persone a lui più care. In questo modo, Re Carlo III riesce a mantenere un legame autentico con la sua famiglia, pur adempiendo ai doveri e alle responsabilità che il suo ruolo comporta.

