Re Carlo III e Principe William assenti alla messa di insediamento di Papa Leone XIV

Il 18 maggio 2025 si svolgerà la messa di insediamento di Papa Leone XIV, ma non tutti i membri della famiglia reale britannica saranno presenti. Re Carlo III e il principe William hanno deciso di non partecipare all’importante cerimonia, delegando il compito di rappresentarli al principe Edoardo, Duca di Edimburgo. Questa scelta ha sollevato interrogativi riguardo ai motivi dietro l’assenza dei due membri senior della Royal Family.

La delega del Duca di Edimburgo

Re Carlo III, 76 anni, ha optato per inviare il principe Edoardo, 61 anni, a Roma per la cerimonia di insediamento. La decisione è stata confermata da un portavoce di Buckingham Palace, il quale ha sottolineato che il Duca di Edimburgo rappresenterà Sua Maestà in questa occasione significativa. Questa scelta potrebbe riflettere impegni preesistenti della famiglia reale, considerando che Carlo e Camilla, così come William, avevano già visitato Roma ad aprile 2025.

L’assenza di Carlo e William ha destato curiosità, in quanto non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questa decisione. Tuttavia, è plausibile che la Royal Family avesse già pianificato altri eventi o incontri, rendendo difficile la loro partecipazione alla messa di insediamento.

L’omaggio a Papa Francesco

La recente scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto profondo sulla famiglia reale britannica. Il principe William ha rappresentato la Corona ai funerali del defunto pontefice, tenutisi il 26 aprile 2025. In quell’occasione, Re Carlo III ha espresso il suo cordoglio attraverso una nota ufficiale, in cui ha dichiarato: «Mia moglie ed io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco». Questo gesto ha dimostrato il rispetto e l’affetto della famiglia reale nei confronti del pontefice scomparso.

Chi è il principe Edoardo

Il principe Edoardo, Duca di Edimburgo, è il quarto e ultimo figlio della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Fratello minore di Re Carlo III, Edoardo occupa attualmente il quindicesimo posto nella linea di successione al trono britannico. Nel marzo 2023, il sovrano lo ha insignito del titolo di Duca di Edimburgo, un riconoscimento significativo all’interno della monarchia.

Il principe Edoardo ha sposato Sophie Rhys-Jones il 19 giugno 1999 nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Dopo il matrimonio, la coppia ha assunto i titoli di conte e contessa del Wessex. La loro vita coniugale ha affrontato sfide, tra cui la perdita di un figlio a causa di una gravidanza extrauterina nel 2001. Tuttavia, la coppia ha accolto due figli: Louise Windsor, nata l’8 novembre 2003, e James, visconte Severn, nato il 17 dicembre 2007.

Questa famiglia reale continua a svolgere un ruolo importante nella vita pubblica britannica, e la partecipazione del principe Edoardo alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV rappresenta un ulteriore passo nel mantenere i legami tra la monarchia britannica e il Vaticano.

