Raz Degan ospite a Belve: rivelazioni intime e la sua vita da oltre vent’anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Domani sera, 21 gennaio 2025, alle 21.20 su Rai 2, torna il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Dopo una pausa per dare spazio alla prima semifinale dell’Eurovision 2025, la terza puntata promette di essere particolarmente interessante. Tra gli ospiti attesi, spicca la presenza dell’attore israeliano Raz Degan, che si racconterà in un’intervista ricca di aneddoti sulla sua vita, la carriera e le sue relazioni, tra cui quella con Paola Barale. In un dialogo aperto e sincero, Degan non esiterà a condividere anche dettagli intimi riguardanti la sua vita sessuale.

Raz Degan: dalla pubblicità alla notorietà

Raz Degan ha raggiunto la fama negli anni ’90 grazie a uno spot pubblicitario iconico, in cui pronunciava la celebre frase “Sono solo fatti miei”. Questo momento ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, come lui stesso ha dichiarato durante l’intervista: «Quattro battute possono cambiare la vita». Oggi, l’attore è noto non solo per il suo lavoro nel mondo del cinema e della televisione, ma anche per la sua personalità carismatica e le sue scelte di vita non convenzionali.

Nel corso della puntata, Degan affronterà anche il controverso blitz antidroga che ha colpito lui e Paola Barale durante una vacanza negli anni 2000. «Era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva», afferma l’attore, sottolineando come il loro successo avesse suscitato invidie e malumori. Quando Francesca Fagnani gli chiede se il blitz sia realmente avvenuto, Degan conferma: «Sì. A qualcuno non piaceva il nostro successo».

La storia d’amore con Paola Barale

La relazione tra Raz Degan e Paola Barale è durata dal 2001 al 2015 e ha attirato l’attenzione dei media per anni. Degan riflette sulla loro storia, affermando: «Non lo definisco un fallimento. Se siamo stati insieme 14 anni vuol dire che c’era qualcosa di profondo». Questo commento rivela la sua visione positiva e matura riguardo ai legami affettivi, evidenziando come anche le relazioni più intense possano giungere a una conclusione senza necessariamente essere considerate un insuccesso.

La vita sessuale e il concetto di spiritualità

Un aspetto sorprendente dell’intervista è la rivelazione di Raz Degan riguardo alla sua vita sessuale. L’attore ha dichiarato di praticare da oltre vent’anni il “brahmachari”, una filosofia che implica il mantenimento dell’energia sessuale per motivi spirituali. «Faccio sesso ma non eiaculo», ha spiegato, condividendo un approccio che combina la dimensione fisica con quella spirituale. Questa pratica, secondo Degan, non solo ha influenzato il suo modo di vivere le relazioni, ma ha anche contribuito al suo benessere interiore.

Inoltre, Degan ha parlato del suo rapporto con le droghe, in particolare con l’ayahuasca, un allucinogeno che ha descritto come un’esperienza illuminante. «Non è una droga, è un allucinogeno. Ti può illuminare, come ti può portare dentro l’inferno. A me ha aiutato», ha affermato, suggerendo che la sua esperienza con questa sostanza ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua crescita personale.

L’intervista di Raz Degan a Belve si preannuncia come un momento di grande interesse, in cui l’attore non si tirerà indietro nel condividere aspetti profondi e personali della sua vita. Gli spettatori potranno assistere a un dialogo sincero e diretto, che offrirà uno spaccato della sua personalità e delle sue esperienze.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!