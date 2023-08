Rambo, ecco la scena più iconica della serie

Rambo è un film del 1982 diretto da Ted Kotcheff. La pellicola, con protagonista Sylvester Stallone, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1972 Primo sangue. Al botteghino il film è stato un successo, ha incassato circa 47 milioni di dollari nel solo mercato statunitense. A livello mondiale invece è arrivato ad un totale di 125 milioni di dollari.

Rambo, la trama

John Rambo è un soldato sopravvissuto alla guerra in Vietnam e ora giunge nel paesino in cui ha vissuto prima del conflitto, ma scopre di aver perso il suo compagno di vita a causa di un tumore. Ormai solo, il protagonista vaga senza meta, fino a quando non viene arrestato e brutalmente picchiato da una squadra di agenti locali. L’ex- soldato riuscirà a difendersi e a fuggire a bordo di una motocicletta, ma, a causa della morte accidentale di uno degli agenti che gli dava la caccia, verrà nuovamente catturato. La vera sfida, però, si rivelerà essere maggiormente per la polizia locale e non per il coraggioso Rambo.

La famosa scena del film

Spinto sull’orlo del baratro e dato per morto, Rambo alla fine del primo film decide di dichiarare guerra alla piccola città presieduta dallo sceriffo Teasle. Dopo aver interrotto la corrente principale e aver fatto saltare in aria una stazione di servizio, le forze di Teasle si precipitano sul luogo dell’esplosione, esattamente come previsto. Nel frattempo, Rambo affronta Teasle e si prepara ad ucciderlo, solo per essere fermato dal colonnello Trautman. Questa scena d’azione è la più iconica della serie, poiché non finisce con il sangue, ma con un Rambo piangente che si scioglie tra le braccia di Trautman mentre rivela al pubblico ciò che deve sopportare, giorno dopo giorno. È uno dei tanti motivi per cui Rambo regge ancora oggi. Qui di seguito la famosa scena del film.