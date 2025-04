Rajwa di Giordania: la principessa che conquista il pubblico e il futuro della monarchia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 28 aprile scorso, Rajwa di Giordania ha festeggiato il suo trentunesimo compleanno, un evento che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Moglie del principe ereditario Al Hussein, Rajwa sembra avere tutte le carte in regola per diventare una futura regina. Il suo stile elegante e sobrio, insieme a una certa somiglianza con la regina Rania, moglie del re Abdallah II, la rendono una figura affascinante nel panorama reale giordano.

Il compleanno di Rajwa e i messaggi affettuosi

Le celebrazioni per il compleanno di Rajwa hanno incluso la diffusione di alcune foto ufficiali, pubblicate dal settimanale Sayidaty. Queste immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando commenti positivi e apprezzamenti. Tra i messaggi ricevuti, spicca quello del marito, il principe Al Hussein, che ha espresso la sua gratitudine per l’amore e la gentilezza che Rajwa porta nella vita della loro figlia Iman e nella sua. Iman, nata il 3 agosto 2024, è la primogenita della coppia e porta lo stesso nome della sorella minore del principe, che di recente ha dato alla luce una bambina di nome Amina.

La storia d’amore tra Rajwa e Al Hussein

La relazione tra Rajwa e il principe Al Hussein ha un alone di mistero che affascina il pubblico. Sebbene sia evidente che si tratti di un grande amore, i dettagli su come si siano conosciuti e dove rimangono privati. Fino all’annuncio ufficiale delle nozze, la loro relazione era sconosciuta, in linea con le tradizioni della Casa reale hashemita. Questo riserbo ha contribuito a creare un’immagine romantica e affascinante della coppia, che continua a suscitare l’interesse dei media e dei fan.

Il primo viaggio all’estero con la figlia Iman

Recentemente, Rajwa e Al Hussein hanno intrapreso il loro primo viaggio all’estero con la figlia Iman, dirigendosi in Bahrein. Durante questa visita, hanno avuto l’opportunità di incontrare re Hamad e di assistere al Gran Premio di Formula Uno. Le immagini di questo viaggio hanno mostrato la giovane famiglia in un contesto internazionale, rafforzando l’immagine di Rajwa come futura regina e madre premurosa.

Le origini di Rajwa e il suo percorso formativo

Rajwa proviene da una delle famiglie più influenti dell’Arabia Saudita. È figlia dell’imprenditore Khalid bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al-Saif, recentemente scomparso, e di Azza bint Nayef Abdulaziz Ahmad Al-Sudairi. È la più giovane di quattro fratelli, che includono Faisal, Nayef e Dana. Dopo aver conseguito il diploma, Rajwa si è trasferita negli Stati Uniti per studiare Architettura presso la Syracuse University, nello Stato di New York. Successivamente ha ottenuto un Associate of Arts Professional Designation in comunicazione visiva presso il Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles. Dopo aver lavorato in uno studio di architettura, è tornata in patria, dove ha collaborato con lo studio di design Designlab Experience di Riyadh.

La vita privata di Rajwa e il mistero della royal family

Nonostante il suo status di principessa, la vita privata di Rajwa rimane in gran parte avvolta nel mistero. Questo è in parte dovuto alla sua relazione con Al Hussein, che ha contribuito a mantenere un certo riserbo attorno alla sua figura. Nella monarchia, un pizzico di mistero può aggiungere fascino e magia, rendendo Rajwa una figura ancora più intrigante per il pubblico. La sua storia continua a svilupparsi, e con ogni nuovo capitolo, cresce l’interesse per il suo ruolo futuro nella monarchia giordana.

