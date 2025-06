Rachel Brosnahan critica i colleghi attori che rinnegano i film flop: la sua posizione nel DC Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rachel Brosnahan, nota per il suo ruolo di protagonista nella serie “La fantastica signora Maisel“, ha recentemente espresso la sua opinione su un comportamento che considera inaccettabile tra i suoi colleghi attori. Durante un’intervista con Amanda Seyfried per la rivista Interview, l’attrice ha affrontato il tema degli attori che si dissociano dai loro progetti cinematografici che non hanno avuto successo, un atteggiamento che ha suscitato la sua delusione.

La posizione di Rachel Brosnahan sui flop cinematografici

Nel corso della conversazione, Brosnahan ha messo in discussione la logica di accettare un ruolo per poi lamentarsi pubblicamente della scelta. “Non capisco perché si accetti un ruolo solo per poi voltarsi e lamentarsene”, ha dichiarato l’attrice. Questo commento evidenzia la sua frustrazione nei confronti di un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni, in cui molti attori sembrano seguire la “moda” di criticare i film di supereroi e i progetti che non hanno soddisfatto le aspettative.

Brosnahan ha sottolineato che, se un attore decide di partecipare a un progetto, dovrebbe anche difenderlo, indipendentemente dal suo successo commerciale. “Lo fai o non lo fai. E se lo fai, poi lo difendi”, ha affermato con fermezza, lasciando intendere che il rispetto per il proprio lavoro e per il team coinvolto dovrebbe prevalere su eventuali insoddisfazioni personali.

Il contesto del DC Universe e il ruolo di Lois Lane

Rachel Brosnahan è attualmente al centro dell’attenzione per il suo imminente ruolo di Lois Lane nel nuovo film di Superman, un progetto ambizioso che segna un nuovo inizio per il DC Universe, sotto la direzione di James Gunn e Peter Safran. Questa nuova avventura cinematografica rappresenta un’opportunità significativa per l’attrice, che ha già dimostrato il suo talento in produzioni di successo come “House of Cards” e “Manhattan“.

Nel film, Brosnahan condividerà il set con David Corenswet, che interpreterà Clark Kent/Superman, e Nicholas Hoult, che vestirà i panni di Lex Luthor. La pellicola è attesa nelle sale cinematografiche per l’estate del 2025, e i fan sperano che possa segnare l’inizio di un nuovo corso per l’universo DC, dopo i deludenti risultati del DC Extended Universe.

Le reazioni del pubblico e delle star

Il commento di Brosnahan ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del cinema. Mentre alcuni attori e fan concordano con la sua posizione, altri hanno difeso il diritto di esprimere insoddisfazione per progetti che non hanno raggiunto le aspettative. Ad esempio, Sydney Sweeney ha recentemente parlato del suo coinvolgimento in “Madame Web“, un film che ha ricevuto critiche miste, e ha espresso la sua ambivalenza riguardo al progetto.

Questo dibattito mette in luce le sfide e le pressioni che gli attori affrontano nel settore cinematografico, dove il successo e il fallimento possono influenzare non solo la carriera, ma anche la percezione pubblica. Brosnahan, con la sua posizione chiara e diretta, invita a riflettere sull’importanza di assumersi la responsabilità delle proprie scelte professionali e di sostenere i progetti a cui si partecipa, indipendentemente dal loro esito.

