Questo bambino in foto è oggi un attore famosissimo, vediamo insieme di chi si tratta

Il bambino presente in questa foto è uno degli attori più apprezzati e popolari di sempre. L’attore famosissimo di cui stiamo parlando ha interpretato molti personaggi nel corso della sua lunga carriera. In ognuno di questi film è riuscito a trasmettere molte emozioni e la sua comicità è unica nel suo genere. Inoltre, ha avuto la possibilità di prendere il posto di Dio per una settimana. Avete capito di chi si tratta?

Il bambino della foto altri non è che Jim Carrey. Jim Carrey è nato in Canada nel 1962, precisamente a Newmarket, una provincia dell’Ontario. A soli 17 anni, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, ha inseguito il suo sogno iniziando a recitare. Fin dagli anni ’80 infatti si è contraddistinto per il suo umorismo fuori dagli schemi e per il grande carisma. Possiamo tranquillamente dire che è riuscito a diventare un attore famosissimo grazie alle sue interpretazioni in: Ace Ventura, The Mask e Una Settimana da Dio, solo per citarne alcuni.

Come accennato in precedenza, Jim Carrey si è trasferito a soli 17 anni a Los Angeles per trovare fortuna, precisamente nel 1979. Tra i numerosi premi ricevuti spiccano senza dubbio: Golden Globe, People’s Choice Award e MTV Movie Award. Nel corso degli ultimi anni, pare che abbia vissuto dei momenti poco felici, annunciando nel 2022 un suo possibile ritiro dalle scene. Da ciò che si evince, pare che il possibile ritiro sia dovuto ad una vera e propria fobia per gli ammiratori.

Riguardo la sua vita privata, non si conoscono molti dettagli a causa della sua riservatezza. È noto però che il 28 marzo del 1987 ha sposato l’attrice Melissa Jaine Womer, dalla quale ha avuto la figlia Jane il 6 settembre dello stesso anno. A seguito del divorzio dalla sua prima moglie nel 1995, ha sposato la collega Lauren Holly il 23 settembre 1996, anche questo matrimonio però è giunto al termine poco dopo.