Questa scena in “Whiplash” è diventata iconica grazie ad un J. K. Simmons da Oscar

Whiplash è un film del 2014 scritto e diretto da Damien Chazelle, interpretato da Miles Teller e J. K. Simmons. Per la sua interpretazione, Simmons ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar al miglior attore non protagonista. Il 15 marzo 2015 il film ha incassato quasi 48 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 13 milioni in patria. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un gradimento da parte del 94% delle critiche, sulla base di 296 recensioni. Su Metacritic ha un voto di 88 su 100 con critiche molto positive.

Whiplash, la trama

Andrew Neiman, giovane e ambizioso batterista jazz, il cui unico obiettivo è quello di essere all’altezza della scuola musicale d’élite che frequenta. Tormentato dalla carriera di scrittore fallito del padre, Andrew fatica notte e giorno per diventare un grande musicista quando viene scoperto da Terence Fletcher, un istruttore noto per le sue doti di insegnamento e per i suoi metodi terrificanti. A capo dell’ensemble della scuola, Fletcher prende Andrew nella sua band, cambiandogli per sempre l’esistenza. Da quel momento in poi, infatti, la passione di Andrew per la perfezione si tramuta rapidamente in ossessione, spinto sull’orlo delle sue abilità e della sanità mentale dallo stesso insegnante, con cui si sviluppa un rapporto tormentato e distruttivo, che però farà diventare Andrew definitivamente un musicista.

La famosa scena del film

Fletcher ha giocato d’astuzia con Andrew. Ha fatto leva sulla sua sensibilità facendogli montare inizialmente la testa sul suo modo di suonare la batteria. Quando poi lo ha interrotto, dapprima riprendendolo sul tempo troppo veloce o troppo lento e finendo col lancio della sedia, lo ha messo alla prova. “Se ti permetti di sabotare il mio lavoro io ti sgozzo come un maiale”, questa una delle frasi pronunciate dall’insegnante dai modi controversi. Qui di seguito la famosa scena di “Whiplash”.