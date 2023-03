Questa scena in “Il Signore degli Anelli” è diventata un vero e proprio cult cinematografico

Il signore degli anelli è una trilogia colossal fantasy diretta dal regista neozelandese Peter Jackson. È basata sull’omonimo romanzo scritto da J. R. R Tolkien. Considerato uno dei progetti più grandi e ambiziosi mai intrapresi nella storia del cinema, ha richiesto un budget complessivo di 281 milioni di dollari e otto anni di lavoro per essere realizzato; le riprese dei tre film sono state girate simultaneamente e interamente in Nuova Zelanda, paese natale di Peter Jackson. La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stata acclamata dalla critica. Il ritorno del re, insieme a Ben-Hur e Titanic, è il film che ha vinto il maggior numero di premi Oscar (11) e complessivamente la trilogia è la più vittoriosa della storia: 17 statuette vinte su 30 candidature.

Il signore degli anelli, la trama

Il signore degli anelli è ambientati nel mondo immaginario della Terra di Mezzo, popolato da diverse razze di cui quattro sono quelle principali: gli uomini, gli elfi, i nani e gli hobbit. Questi ultimi fisicamente sono piccoli uomini, ma con grandi piedi. I tre film seguono l’avventura degli hobbit Frodo Baggins e Samvise Gamgee, impegnati in una difficile missione per distruggere l’Unico Anello e quindi garantire l’annientamento del suo creatore, l’Oscuro Signore Sauron. L’anello ha una caratteristica: se viene messo al dito rende invisibili rendendo il portatore in grado di percepire il mondo degli spiriti. Se utilizzato dal suo creatore (Sauron) o da un esperto di magia però, gli conferisce un potere senza limiti.

La famosa scena

Questa è una delle scene più famose in assoluto. Gandalf si è sacrificato per far andare la compagnia dell’Anello, fermando un demone antichissimo e distruggendo il ponte con se stesso sopra. Durante il sacrificio egli urla “Tu non puoi passareee”. Qui di seguito la scena, diventata un vero e proprio cult cinematografico.