Questa scena in “Dexter” è sicuramente la più forte, intensa e drammatica della serie

Dexter è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2006 al 2013 e trasmessa in prima visione negli Stati Uniti da Showtime. Nel 2021 ne è stato prodotto revival sotto forma di miniserie, Dexter New Blood. La storia ruota intorno al personaggio di Dexter Morgan, all’apparenza un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, in realtà un feroce e spietato serial killer. Esistono anche altri libri sul personaggio, sempre dello stesso autore, che seguono però una diversa continuity rispetto alla serie.

Dexter, la trama

Dexter Morgan, tecnico forense nell’analisi delle tracce ematiche, conduce una doppia vita. Di giorno è un valido elemento della Divisione Omicidi, cordiale con i colleghi e fondamentale nell’analisi delle scene del crimine. Di notte è un feroce e spietato serial killer. Per non farsi beccare segue un codice insegnatogli dal padre adottivo, ex sergente della polizia: Uccidere soltanto criminali che sono sfuggiti alla giustizia e costruirsi una vita di facciata per apparire normale. Diventa responsabile della morte di molteplici mostri della società come assassini, stupratori e pedofili. Sebbene sia un sociopatico, inizialmente incapace di provare genuini sentimenti, in realtà ha a suo modo un rapporto di sincera amicizia con amici e colleghi. Tutti, eccetto il padre adottivo, ignorano questo suo segreto. Ma per quanto tempo riuscirà a lui a sfuggire alla legge?

La famosa scena della serie

Nel ripercorrere Dexter nella sua interezza, pochi dubbi ci sono stati su quale sia stato il momento più forte, intenso, drammatico e narrativamente cruciale delle otto stagioni della serie Showtime. Il sanguinoso finale della quarta stagione, La storia si ripete, la scoperta di Rita nella vasca da bagno ed il piccolo Harrison in un lago di sangue che ricordava così da vicino lo stesso in cui il Dexter bambino era stato ritrovato dal padre adottivo Harry. Qui di seguito la famosa scena della serie.