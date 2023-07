Questa scena in “Chiamami col tuo nome” ti tocca il cuore

Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) è un film sentimentale del 2017 diretto da Luca Guadagnino. È il terzo e ultimo film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). La pellicola ha ottenuto un consenso unanime, con particolare apprezzamento per la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora e gli interpreti. Ha ricevuto quattro candidature agli Oscar 2018 tra cui quella come miglior film.

Chiamami col tuo nome, la trama

Nonostante la sua giovane età, il diciassettenne americano Elio Perlman (Timothée Chalamet), si dimostra un musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei. Passando, infatti, il suo tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Figlio di un eminente professore universitario (Michael Stuhlbarg) specializzato nella cultura greco-romana che ogni anno ospita uno studente straniero impegnato nella stesura della tesi di post dottorato, Elio attende nella villa XVII secolo di famiglia l’arrivo di un nuovo allievo di suo padre. A risalire il vialetto per trascorrere le vacanze estive nella tenuta Perlman è il giovane Oliver (Armie Hammer) un ventiquattrenne statunitense bello e affascinante. I suoi modi disinvolti colpiscono immediatamente l’adolescente impacciato, che comincia ad affacciarsi all’amore.

La famosa scena del film

Nel bellissimo e struggente racconto della storia d’amore tra Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), il momento forse più significativo e toccante è affidato al padre di Elio, interpretato da Michael Stuhlbarg: con il cuore spezzato per la partenza di Oliver, Elio torna a casa e trova rifugio nelle braccia del padre, che con un commovente discorso invita il figlio a riflettere su quanto sia stato prezioso il legame instauratosi con Oliver e a non fuggire dal dolore che sta provando, in quanto espressione della profondità del sentimento vissuto. Qui di seguito la famosa scena del film.